© Foto: Nikolas Kokovlis - NurPhotoLaut der Financial Times will GSK Nuvalent für mehr als 9 Milliarden US-Dollar übernehmen. Dieser mögliche Mega-Deal zeigt, wie groß der Druck auf die Pipeline tatsächlich ist.Der britische Pharmakonzern GSK verhandelt laut der Financial Times über die Übernahme von Nuvalent für mehr als neun Milliarden US-Dollar. Der Deal kann jedoch noch platzen. Wenn er jedoch zustande kommt, wäre es GSKs größte Akquisition seit mehr als zehn Jahren und ein Signal an den Markt: Der neue CEO Luke Miels will sich nicht länger mit den Sorgen um die Pipeline abfinden, sondern das Problem aktiv angehen. Nuvalent könnte mit 9 bis 10 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Das entspräche einem Aufschlag von rund …
Enthaltene Werte: US6707031075,GB00BN7SWP63Den vollständigen Artikel lesen
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