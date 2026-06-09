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Dow Jones News
09.06.2026 07:33 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Breite Erholung bei gebeutelten Technologiewerten

DJ MÄRKTE ASIEN/Breite Erholung bei gebeutelten Technologiewerten

DOW JONES--Nach dem heftigsten Ausverkauf des Vortages seit März gehen die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag auf Erholungskurs. Die zum Wochenbeginn teilweise heftig unter die Räder geratenen Halbleiter- und KI-Aktien fungieren als Treiber der Erholung. Übergeordnet stützt auch die leichte Entspannung im Nahen Osten, wo die militärischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und dem Iran offenbar keine Fortsetzung finden. Die Marktstimmung habe sich "stabilisiert, da beide Seiten ihre Bereitschaft signalisiert hätten, die Kämpfe vorerst einzustellen." Dies habe die "Märkte in einen teilweisen Erholungsmodus versetzt", erläutert NAB-Analyst Rodrigo Catril.

Weiterhin extrem volatil zeigt sich der südkoreanische Kospi, der nach dem Vortageseinbruch von über 8 Prozent nun 5 Prozent wieder gutmacht - begleitet von erneuten der Volatilität geschuldeten Handelsunterbrechungen. Händler sprechen von Schnäppchenkäufen. Gestützt wird die Börse in Seoul auch durch eine Aufwärtskorrektur der BIP-Daten für das erste Quartal. Das BIP-Wachstum wurde vor allem durch starke Halbleiterexporte getragen. Die revidierten BIP-Daten dürfte die Wachstumsprognose für 2026 um 0,1 Prozentpunkte anheben, urteilt Barclays-Ökonom Bum Kim Son. Die Halbleiter-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix ziehen um 6 bzw. 11,2 Prozent an. Letztere profitierten zudem von der Ankündigung einer wichtigen Kooperation mit dem US-KI-Dickschiff Nvidia.

In Japan profitiert der Nikkei-225 ebenfalls von der Erholung im Technologiesektor und zieht um 2,1 Prozent auf 65.383 Punkte an. Tokyo Electron springen um 9,7 Prozent nach oben, Panasonic legen um 7,8 Prozent zu. Die Börsen in China reagieren sehr verhalten auf starke Handelsdaten. Der Shanghai-Composite rückt um 0,5 Prozent vor und der HSI in Hongkong verliert 0,2 Prozent. China verzeichne trotz der globalen wirtschaftlichen Unsicherheit und der Aufwertung des Renminbis weiterhin ein starkes Exportwachstum, meint Ökonom Zhiwei Zhang von Pinpoint Asset Management. Die besser als erwartet ausgefallenen Handelsdaten für Mai spiegelten die anhaltende Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Unternehmen auf dem internationalen Markt wider. Etwas belastet, dass die USA Technologie-Unternehmen wie Alibaba, Baidu und BYD auf eine schwarze Liste wegen Verbindungen zum chinesischen Militär gesetzt haben.

In Australien sinkt der S&P/ASX-200 um 0,2 Prozent. Wegen des Feiertags zum Wochenbeginn können Anleger erst am Dienstag auf die schwache Marktentwicklung reagieren. Der Baustofflieferant James Hardie teilte indes mit, er werde sich gegen eine im Bundesstaat Victoria eingereichte Sammelklage von Aktionären verteidigen. Der Kurs büßt 2,5 Prozent ein. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.606,60  -0,2    -1,2      08:00 
Nikkei-225        65.383,05  +2,1    -       08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.046,66  +1,2   +14,5      08:00 
Kospi (Seoul)       8.028,63  +7,3   +90,6      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   24.620,43  -0,2    -3,9      10:00 
Shanghai-Composite     3.979,68  +0,5    +0,3      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.011,78  +1,0    +7,9      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.594,74  +4,7   -35,3      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.679,54  0,0    -0,0      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Mo, 09:27 % YTD 
EUR/USD           1,1544  +0,1   1,1534     1,1524  -1,7 
EUR/JPY           184,94  +0,1   184,72     184,62  +0,5 
EUR/GBP           0,8642  -0,0   0,8645     0,8635  -0,8 
USD/JPY           160,18  +0,0   160,17     160,20  +2,3 
USD/KRW          1.517,30  -0,6  1.526,40    1.531,64  +5,3 
USD/CNY           6,7766  -0,1   6,7832     6,7847  -3,1 
USD/CNH           6,7770  -0,1   6,7839     6,7866  -2,9 
USD/HKD           7,8358  -0,0   7,8368     7,8346  +0,7 
AUD/USD           0,7054  +0,1   0,7045     0,7055  +5,7 
NZD/USD           0,5826  +0,3   0,5807     0,5806  +1,2 
BTC/USD          63.233,89  -0,4 63.472,70    63.219,57 -27,9 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           90,08  -1,3   -1,22      91,30 
Brent/ICE           93,53  -0,8   -0,72      94,25 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.327,07  -0,0   -1,52    4.328,59 
Silber            67,85  -0,5   -0,32      68,17 
Platin           1.749,06  -0,3   -5,44    1.754,50 
(Angaben ohne Gewähr) 
====

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cbr

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June 09, 2026 00:57 ET (04:57 GMT)

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Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
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