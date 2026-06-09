Der Ludwigshafener Chemieriese BASF sieht sich nach den ersten beiden Monaten des zweiten Quartals auf Kurs, die Erwartungen des Marktes zu erreichen. Der Vorstandsvorsitzende Markus Kamieth äußerte sich diesbezüglich gestern bei einer Analystenveranstaltung zum neuen Verbundstandort im chinesischen Zhanjiang zuversichtlich. Kurzfassung:• BASF-Chef Markus Kamieth sieht den Konzern nach einem starken April und Mai auf Kurs, die Markterwartungen im zweiten Quartal zu erfüllen.• Die durch den Iran-Krieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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