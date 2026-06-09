Das Dow-Jones-Unternehmen Johnson & Johnson will sich im Bereich der Onkologie mit einem kleineren Zukauf verstärken. Wie die Amerikaner am Montag bekanntgegeben haben, soll FireFly Bio übernommen werden. Vor allem langfristig dürfte sich Johnson & Johnson von der Akquisition positive Impulse erhoffen.Mit der Transaktion in Höhe von einer Milliarde Dollar sichert sich der Aufkäufer die sogenannte Firelink-DAC-Plattform (Degrader-Antikörper-Konjugat). Diese ist auf KRAS-getriebene Tumore ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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