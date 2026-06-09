The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.06.2026
ISIN Name
XS3223166409 KONGO REP. 25/32
IT0005655037 ITALIEN 25/26 ZO
XS3067483431 NIDDA HEALTHC.REG-S 25/30
DE000HLB57J6 LB.HESS.THR.CARRARA06H/24
DE000HEL0HF6 LB.HESS.THR.CARRARA06C/25
XS3067483787 NIDDA HEALTHC 144A 25/30
CH0479514264 BFCM 19/26 MTN
DE000NLB04A5 NORDLB FESTZINSANL. 06/19
CH1270825503 BPCE 23/26
DE000NLB4S65 NORDLB 23/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.06.2026
ISIN Name
XS3223166409 KONGO REP. 25/32
IT0005655037 ITALIEN 25/26 ZO
XS3067483431 NIDDA HEALTHC.REG-S 25/30
DE000HLB57J6 LB.HESS.THR.CARRARA06H/24
DE000HEL0HF6 LB.HESS.THR.CARRARA06C/25
XS3067483787 NIDDA HEALTHC 144A 25/30
CH0479514264 BFCM 19/26 MTN
DE000NLB04A5 NORDLB FESTZINSANL. 06/19
CH1270825503 BPCE 23/26
DE000NLB4S65 NORDLB 23/26
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