Der Global AI Index hat - kurz nachdem er ein neues Allzeithoch markiert hatte - zuletzt im Zuge der allgemeinen Marktschwäche wieder etwas korrigiert. Dies ist aus charttechnischer Sicht natürlich kein Grund zur Sorge. Indes gibt es immer wieder Meldungen, die dem Index weiteren Rückenwind bescheren könnten. Dazu gehört nun der Börsengang des ChatGPT-Erfinders OpenAI.Kurzfassung:• Nach dem jüngsten Rekordhoch hat der Global AI Index etwas korrigiert, die langfristigen Aussichten für KI-Aktien bleiben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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