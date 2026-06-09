Wiesbaden - Die reale Produktion im Produzierenden Gewerbe in Deutschland ist im April 2026 gegenüber März saison- und kalenderbereinigt um 0,4 Prozent gestiegen. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion von Februar bis April um 0,5 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Angaben am Dienstag mit.



Im März 2026 sank die Produktion gegenüber Februar 2026 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse um 0,1 Prozent (vorläufiger Wert: -0,7 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2025 war die Produktion im April 2026 kalenderbereinigt 0,5 Prozent niedriger.



Die positive Entwicklung der Produktion im April 2026 ist auf den Anstieg im Baugewerbe zurückzuführen (saison- und kalenderbereinigt +2,4 Prozent zum Vormonat). Auch die Anstiege in der chemischen Industrie (+2,1 Prozent) und in der Herstellung von Metallerzeugnissen (+1,6 Prozent) beeinflussten das Gesamtergebnis positiv. Negativ wirkte sich hingegen der Produktionsrückgang im Bereich der Automobilindustrie (-4,7 Prozent) aus.



Die Industrieproduktion blieb im April 2026 gegenüber März 2026 saison- und kalenderbereinigt unverändert (0,0 Prozent). Dabei stieg die Produktion von Vorleistungsgütern um 1,4 Prozent und die Produktion von Konsumgütern um 1,9 Prozent. Die Produktion von Investitionsgütern sank dagegen um 1,5 Prozent. Außerhalb der Industrie stieg die Energieerzeugung um 0,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2025 sank die Industrieproduktion kalenderbereinigt um 2,1 Prozent.



In den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im April 2026 gegenüber März saison- und kalenderbereinigt um 1,0 Prozent gestiegen. Im Dreimonatsvergleich war die Produktion in den energieintensiven Industriezweigen von Februar 2026 bis April 2026 um 2,6 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor. Verglichen mit dem Vorjahresmonat April 2025 war die energieintensive Produktion im April 2026 kalenderbereinigt um 0,9 Prozent höher.





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