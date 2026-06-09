Für das Photovoltaik-Montagesystem Magic PV Flat Basic hat OBO Bettermann neue aerodynamisch optimierte Komponenten entwickelt. Das Flachdachmontagesystem ist für die Süd- und Ost-West-Ausrichtung von Photovoltaik-Anlagen auf Flachdächern geeignet. OBO Bettermann baut sein Produktportfolio für die PV-Flachdachmontage aus. Das Unternehmen erweitert die Produktserie Magic PV Flat Basic um mehrere aerodynamisch optimierte Systembauteile. Mit neuen kurzen und langen Stützen - jeweils für Süd- oder Ost-West-Ausrichtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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