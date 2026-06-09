Fidelity Pacific ex Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 09
|Fund:
|FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF
|EAU
|Date:
|8/6/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.10
|Shrs:
|69,950,000.00
|Tckr:
|FPXR
© 2026 PR Newswire
Fidelity Pacific ex Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 09
|Fund:
|FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF
|EAU
|Date:
|8/6/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.10
|Shrs:
|69,950,000.00
|Tckr:
|FPXR