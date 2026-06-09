Anif/Salzburg (ots) -Über 50 Stadien in den USA vertrauen bereits auf Zutrittstechnologie von AxessWenn am Donnerstag die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft erstmals mit 48 Nationen und insgesamt 104 Spielen in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, sorgt österreichische Technologie in zahlreichen Austragungsstätten für einen reibungslosen Stadionzugang. Gleich fünf WM-Stadien wurden in den vergangenen Jahren mit modernsten Zutrittssystemen von Axess ausgestattet und umfassend technologisch modernisiert.Zu den Austragungsorten zählen das Hard Rock Stadium in Miami, das Gillette Stadium in Boston, das Lumen Field in Seattle, das BC Place Stadium in Vancouver sowie das Lincoln Financial Field in Philadelphia. In diesen Stadien werden zahlreiche Gruppenspiele sowie Begegnungen der K.o.-Phase ausgetragen. Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird die bislang größte ihrer Geschichte sein und Millionen Fans in die Stadien sowie vor die Bildschirme locken. Insgesamt finden 104 Spiele in 16 Stadien in den USA, Kanada und Mexiko statt.Die technische Modernisierung der Stadien erfolgte unter der Leitung von Ren Steyn, Axess US-General Manager für den Stadien Markt. Ziel war es, die bestehenden Zutrittssysteme auf den neuesten Stand der digitalen Ticketing- und Zugangstechnologie zu bringen und die Stadien optimal auf die Anforderungen eines globalen Großereignisses vorzubereiten. "An die 10 Stadien pro Jahr rüsten wir mit neuester Technologie aus. Seien es Fußball-, Baseball-, Rugby- oder andere Sportstadien. Die Premiere-League Stadien wollen neue Maßstäbe setzen und sehen in unseren Lösungen die perfekte Umsetzung dafür" sagt Steyn stolz."Die Anforderungen an Sicherheit, Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit sind bei einer Weltmeisterschaft enorm. Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir die Stadien technologisch fit für die Zukunft gemacht und können nun stolz sagen, dass Millionen von Fans von unseren Lösungen profitieren werden", erklärt Christian Heidegger, verantwortlich für den globalen Stadien-Markt der Axess.Axess zählt mittlerweile zu den führenden Anbietern von Zutrittssystemen im nordamerikanischen Sportmarkt. Insgesamt sind heute bereits mehr als 50 Stadien in den USA mit Axess-Technologie ausgestattet. Die Systeme ermöglichen eine schnelle und sichere Abwicklung von Ticketkontrollen, unterstützen digitale und mobile Tickets und schaffen die Grundlage für moderne Besuchererlebnisse.Für Axess CEO Oliver Suter unterstreicht die Entwicklung die strategische Bedeutung des nordamerikanischen Marktes: "Die USA sind für Axess derzeit der wachstumsstärkste Markt weltweit. Viele Stadien modernisieren ihre Infrastruktur und stellen auf digitale Zutrittslösungen um. Die Nachfrage nach innovativen und skalierbaren Systemen steigt kontinuierlich, weshalb wir auch für die kommenden Jahre von einer sehr positiven Entwicklung ausgehen."Mit den erfolgreichen Modernisierungsprojekten in fünf WM-Stadien und einer starken Marktpräsenz in Nordamerika bestätigt Axess seine Position als internationaler Technologieführer für intelligente Zutritts- und Besuchermanagementsysteme. Während die Fußballwelt im Sommer 2026 auf Nordamerika blickt, wird österreichische Technologie einen entscheidenden Beitrag zum reibungslosen Ablauf des größten Sportereignisses der Welt leisten.Pressekontakt:Axess AGMag. Claudia KopetzkyTelefon: +43 664 1066400E-Mail: c.kopetzky@teamaxess.comWebsite: https://teamaxess.comOriginal-Content von: Axess AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135270/6290553