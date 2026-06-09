Das Übernahme-Karussell im Biotechnologie-Sektor nimmt in dieser Handelswoche wieder etwas mehr Schwung auf. Nachdem Johnson & Johnson die Übernahme von FireFly Bio bereits am Montag angekündigt hat, zieht der Pharma-Riese GSK am Dienstag nach. Für gut zehn Milliarden Dollar wollen sich die Briten ebenfalls im Bereich der Onkologie verstärken.GSK greift nach dem Krebsspezialisten Nuvalent und bietet 124 Dollar je Aktie. Das entspricht einem Aufschlag von 40 Prozent gegenüber dem gestrigen Schlusskurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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