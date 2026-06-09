Sam Altman macht ernst. OpenAI, das Gesicht des weltweiten KI-Booms, hat den Antrag auf einen Börsengang bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Damit reagiert das Unternehmen auf den enormen Kapitalbedarf für Rechenzentren und Chips. Gemeinsam mit den Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley bereitet OpenAI ein Debüt vor, das bereits im Herbst stattfinden könnte.OpenAI ist nicht allein. Die gesamte KI-Branche drängt an die öffentlichen Märkte, um ihre ambitionierten Wachstumspläne zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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