Nach den Verlusten zum Wochenauftakt dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zunächst behaupten. Kurz vor Handelsbeginn signalisiert der X-DAX als außerbörslicher Indikator einen Rückgang um 0,1 Prozent auf 24.600 Punkte. Tags zuvor war der Leitindex auf den niedrigsten Stand seit fast drei Wochen abgetaucht und hatte die 21-Tage-Linie unterschritten, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.(Mit Material von dpa-AFX)Den vollständigen Artikel lesen ...
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