DJ Deutsche Produktion steigt im April leicht
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im April entgegen den Erwartungen leicht gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sie sich gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lag kalenderbereinigt um 0,5 (März: minus 3,4) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten für April lediglich eine monatliche Stagnation prognostiziert. Den für März vorläufig gemeldeten Rückgang von 0,7 Prozent revidierten die Statistiker zudem auf 0,1 Prozent.
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June 09, 2026 02:05 ET (06:05 GMT)
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