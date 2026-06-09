© Foto: Dall-ETrotz des Krypto-Crashs hält Bernstein an einem Bitcoin-Kursziel von 150.000 US-Dollar bis Jahresende fest. Das steckt dahinter.Bitcoin notiert am Dienstagmorgen bei 63.470 US-Dollar und liegt damit zwar 1,4 Prozent im Plus, auf Wochensicht steht jedoch weiterhin ein Minus von 10 Prozent zu Buche. Seit Jahresbeginn hat die weltweit größte Kryptowährung bereits 28,7 Prozent an Wert verloren. Vom Allzeithoch im Oktober von 126.198 US-Dollar beträgt der Rückgang inzwischen über 50 Prozent. Während viele Marktteilnehmer den jüngsten Kursverfall als Warnsignal für ein Ende des Bitcoin-Booms interpretieren, schlagen Analysten der US-Investmentfirma Bernstein einen deutlich anderen Ton an. In …Den vollständigen Artikel lesen
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