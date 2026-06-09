DJ K+S will Wandelanleihen für etwa 300 Millionen Euro begeben
DOW JONES--K+S begibt eine Anleihe im Nennwert von 300 Millionen Euro, die unter bestimmten Konditionen in bis zu 17,91 Millionen Aktien des Düngemittelherstellers gewandelt werden kann. Mit dem Erlös soll unter anderem der kürzlich angekündigte Kauf des Qemetica-Salzgeschäfts finanziert werden, wie das Unternehmen in Kassel mitteilte. Die Anleihen sollen nur institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten werden, mit jährlich zwischen 0,375 und 0,875 Prozent verzinst und eine Laufzeit bis 2031 haben. Nach dem 26. Juli 2029 bekommt K+S das Recht, die Anleihen unter bestimmten Umständen zurückzukaufen, wie das Unternehmen weiter mitteilte.
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June 09, 2026 02:25 ET (06:25 GMT)
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