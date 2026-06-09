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EZB - zum Handeln gezwungen
Von François Rimeu, Chief Strategist, Crédit Mutuel Asset Management
Angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks, verursacht durch die hohen Energiepreise, wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrer Sitzung im Juni ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte anheben wird. Dieser Schritt sollte jedoch nicht als Beginn eines neuen geldpolitischen Straffungszyklus interpretiert werden, sondern vielmehr als vorsichtige Anpassung, die darauf abzielt, die Glaubwürdigkeit der EZB zu wahren, ohne weitere Zinserhöhungen im Voraus anzukündigen.
Unsere Erwartungen:
Fazit
Als Reaktion auf den erneuten Inflationsanstieg im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt wird erwartet, dass die EZB von einer weitgehend neutralen geldpolitischen Position aus begrenzte Straffungsmaßnahmen ergreift. Gleichzeitig bleiben die Abwärtsrisiken für das Wachstum hoch. Eine verlangsamte Konjunkturentwicklung und ein Beschäftigungsrückgang dürften in Verbindung mit einer schwächeren Nachfragedynamik dazu beitragen, den Inflationsdruck mittelfristig zu mindern. Daher dürfte die EZB hinsichtlich weiterer Straffungsmaßnahmen über diese Sitzung hinaus weiterhin zurückhaltend bleiben.
Quelle: Bloomberg, Stand Ende Mai.
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