Koblenz (ots) -Geopolitische Spannungen, Zinssorgen und wirtschaftliche Unsicherheit sorgen aktuell für starke Schwankungen an den Märkten. Für viele Anleger bedeuten solche Phasen vor allem Risiko und Nervosität. Doch für aktive Trader sind genau diese Bewegungen oft die Grundlage für Gewinne, denn Volatilität schafft kurzfristige Chancen.Krisen bringen Unsicherheit, aber genau daraus entstehen die größten Bewegungen am Markt. Wer klare Strategien hat und diszipliniert handelt, kann von Schwankungen profitieren, statt von ihnen überrascht zu werden. Hier erfahren Sie, wie Trader solche Marktphasen nutzen, welche Risiken dabei entstehen und warum Timing und Risikomanagement jetzt entscheidend sind.Wenn Unsicherheit die Kurse bewegtFür viele Anleger sind Krisen vor allem mit fallenden Kursen und steigenden Risiken verbunden. Aktive Trader betrachten solche Marktphasen jedoch aus einer anderen Perspektive. Schließlich entstehen Handelsgelegenheiten erst dann, wenn sich Kurse spürbar bewegen. Märkte, die über längere Zeit in engen Spannen verharren, bieten dagegen nur wenige Chancen.Besonders in Zeiten geopolitischer Konflikte oder wirtschaftlicher Unsicherheit nehmen die Kursschwankungen deutlich zu. Während langfristig orientierte Anleger diese Entwicklungen häufig aussitzen, suchen Trader gezielt nach kurzfristigen Bewegungen. Dabei können nicht nur steigende Kurse genutzt werden. Durch Leerverkäufe oder Short-Positionen lassen sich auch fallende Märkte handeln.Dem Trend folgen statt auf Wendepunkte zu setzenKrisen führen häufig zu starken und klaren Markttrends. Genau deshalb konzentrieren sich viele Trader darauf, bestehende Bewegungen zu identifizieren und ihnen zu folgen. Der Versuch, den exakten Tief- oder Hochpunkt vorherzusagen, ist dagegen oft mit erheblichen Risiken verbunden.Wer trendfolgend handelt, orientiert sich an der aktuellen Marktrichtung und nicht an persönlichen Erwartungen. Solange ein Trend intakt bleibt, wird die Position gehalten. Gleichzeitig gehört es zu diesem Ansatz, Verluste zu akzeptieren. Denn jede Bewegung endet irgendwann, sodass der letzte Trade eines Trends häufig ausgestoppt wird. Solche Verluste sind jedoch Teil der Strategie und werden von Beginn an einkalkuliert.Schnellere Märkte erfordern AnpassungenSteigt die Volatilität, verändert sich auch das Tempo an den Börsen. Kursbewegungen, die unter normalen Bedingungen mehrere Tage benötigen würden, können innerhalb weniger Stunden stattfinden. Deshalb passen viele Trader ihre Haltedauer entsprechend an.Gleichzeitig nimmt die Bedeutung einer sorgfältigen Auswahl von Handelsgelegenheiten zu. Statt möglichst viele Positionen zu eröffnen, konzentrieren sich erfahrene Marktteilnehmer auf wenige, klar erkennbare Setups. Dieser Fokus hilft dabei, Risiken zu begrenzen und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.Risikomanagement hat oberste PrioritätGerade in Krisenzeiten entscheidet ein konsequentes Risikomanagement häufig über Erfolg oder Misserfolg. Zu den wichtigsten Werkzeugen gehören feste Stop-Loss-Marken, die bereits vor dem Einstieg festgelegt werden. Sie verhindern, dass aus kleinen Verlusten größere Schäden entstehen.Ebenso wichtig ist die Anpassung der Positionsgröße. Da stärkere Kursschwankungen automatisch auch größere Risiken mit sich bringen, reduzieren viele Trader die Größe ihrer Positionen. Dadurch bleibt das Risiko pro Trade auf einem vergleichbaren Niveau.Darüber hinaus arbeiten viele Händler mit einem maximalen Tagesverlustlimit. Wird dieser Wert erreicht, endet der Handelstag unabhängig davon, welche Chancen der Markt noch bietet. So lassen sich emotionale Entscheidungen und sogenannte Revenge-Trades vermeiden.Warum Disziplin wichtiger ist als NachrichtenKrisen sorgen regelmäßig für emotionale Reaktionen an den Finanzmärkten. Schlagzeilen über Kriege, politische Entscheidungen oder wirtschaftliche Entwicklungen beeinflussen die Stimmung vieler Anleger. Wer ohne klaren Plan handelt, läuft Gefahr, auf Basis von Angst oder Hoffnung zu entscheiden.Erfolgreiche Trader verlassen sich deshalb nicht auf Meinungen oder Prognosen. Entscheidend ist vielmehr, was der Markt tatsächlich zeigt. Nachrichten können zwar Auslöser für starke Bewegungen sein, sie bestimmen jedoch nicht automatisch die Richtung. Viel wichtiger sind ein klar definiertes Setup, feste Regeln und ein strukturierter Handelsplan.Dabei entwickeln viele Trader ihre Szenarien bereits im Vorfeld und legen fest, unter welchen Bedingungen ein Einstieg erfolgt. Wer erst handelt, nachdem eine Nachricht veröffentlicht wurde und die Kurse bereits stark reagiert haben, trifft seine Entscheidung häufig aus dem Moment heraus. Die Meldung selbst gibt dabei nicht die Richtung vor, sondern signalisiert vor allem, dass erhöhte Bewegung und damit neue Handelschancen entstehen können.FazitKrisen und geopolitische Spannungen erhöhen die Unsicherheit an den Märkten, sorgen aber gleichzeitig für die Kursbewegungen, die aktive Trader benötigen. Wer Trends erkennt, Risiken konsequent begrenzt und diszipliniert handelt, kann auch in turbulenten Börsenphasen Chancen nutzen. Dabei entscheidet letztlich nicht die Schlagzeile des Tages über den Erfolg, sondern die Fähigkeit, einem klaren Handelsplan zu folgen.Über Florian Sondershausen:Florian Sondershausen ist Experte für Trading und Kryptowährungen und Geschäftsführer der Haag Sondershausen Consulting GmbH. Er unterstützt Interessierte dabei, online ein Vermögen aufzubauen und dieses eigenständig zu verwalten. Ziel seines Konzeptes ist es, systematisch und planbar sowie mit kalkulierbarem Risiko am Krypto-Markt zu investieren. Dank seines langjährigen Erfahrungsschatzes kennt Florian Sondershausen den Markt genau und gibt seine Expertise in einem interaktiven Kursmodell weiter. Informationen finden Interessierte unter: https://floriansondershausen.de/Pressekontakt:Haag Sondershausen Consulting GmbHE-Mail: info@floriansondershausen.deWeb: https://floriansondershausen.deRuben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Haag Sondershausen Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163289/6290577