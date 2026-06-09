DJ EUREX/DAX-Futures im Vormittagshandel knapp behauptet
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagvormittag 47 auf 24.624 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.666 und das Tagestief bei 24.505 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 925 Kontrakte.
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DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
June 09, 2026 02:27 ET (06:27 GMT)
DJ EUREX/Bund-Future zieht etwas an
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagvormittag um 10 Ticks auf 125,31 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,32 Prozent und das Tagestief bei 125,04 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.199 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
June 09, 2026 02:32 ET (06:32 GMT)
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