GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich
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Medienmitteilung
Auf dem Areal der Stützpunktfeuerwehr Horgen haben Regierungsrat Mario Fehr, Verwaltungsratspräsident der GVZ, und Gerda Koller, Sicherheitsvorsteherin der Gemeinde Horgen, dem Feuerwehrkommandanten Marco Ritz den Schlüssel für das neue Grosslöschfahrzeug übergeben. Das Fahrzeug löst das gut 25-jährige Universallöschfahrzeug ab.
Die Übergabe des neuen Grosslöschfahrzeugs fand gestern im Beisein von Gästen aus dem Bezirk und der Gemeinde Horgen statt, darunter Statthalter Markus Braun sowie der Horgener Gemeindepräsident Beat Nüesch. Auch Angehörige der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr waren vor Ort.
Sicherheitsdirektor Mario Fehr übergab Kommandant Marco Ritz symbolisch den Schlüssel für das 26 Tonnen schwere Fahrzeug. Er sagte: «Stützpunktfeuerwehren leisten wichtige gebietsübergreifende Einsätze und sind zusammen mit den Ortsfeuerwehren ein zentraler Pfeiler des Bevölkerungsschutzes in unserem Kanton. Unsere Feuerwehrleute sind gut ausgebildet, ortskundig und immer einsatzbereit.» Marco Ritz dankte der GVZ: «Wir freuen uns über das neue Fahrzeug. Es erfüllt alle Anforderungen, die für Grosseinsätze heute und in Zukunft notwendig sind.»
Die Stützpunktfeuerwehr Horgen übernimmt im Auftrag der GVZ regionale Feuerwehraufgaben. Die GVZ stellt die dafür notwendigen Einsatzmittel zur Verfügung und bildet die Feuerwehrleute entsprechend aus. Renato Mathys, Leiter Feuerwehr bei der GVZ, sagte am Anlass: «Wir finanzieren zu 100 Prozent die Beschaffung, Wartung und Einsätze von Stützpunktfahrzeugen. So profitieren Standortgemeinde und das Stützpunktgebiet. Ich wünsche der Feuerwehr Horgen erfolgreiche und unfallfreie Einsätze mit dem neuen Fahrzeug.»
Ersatz von Universallöschfahrzeugen nach 25 Jahren
Bestmöglicher Sicherheitsstandard
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2341888 09.06.2026 CET/CEST