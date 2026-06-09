Webinar - Ideen, Entwürfe und digitale Dateien entstehen oft lange, bevor ein Werk veröffentlicht wird. In dieser frühen Phase stellt sich die Frage: Wie kann ich belegen, wann eine Idee oder ein Entwurf entstanden ist und dass diese(r) von mir stammt? Die neue im Kanton Schwyz entwickelte Technologie «Swiss Trust Layer - sealmyidea» macht die Beweissicherung einfach und sicher möglich. Dateien wie beispielsweise Texte, Bilder, Skizzen, Konzepte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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