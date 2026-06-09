Bern - Im Rahmen des "Global Impulse Program" werden zehn wegweisende Unternehmen aus der Region Waadt dabei unterstützt, ihre Wirkung weltweit auszubauen. Diese von einer Expertenjury ausgewählten Lösungen spiegeln die Stärke und Kreativität des Innovationsökosystems für Cleantech und Kreislaufwirtschaft im Waadtland wider. Es herrscht weitgehende Einigkeit darüber, dass die für den ökologischen Wandel erforderlichen Technologien bereits verfügbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab