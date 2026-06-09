Nachdem zunächst Berichte über laufende Verhandlungen zwischen GSK und dem US-Krebsspezialisten Nuvalent die Runde machten, bestätigte der britische Pharmakonzern inzwischen die anstehende Übernahme des Biotech-Unternehmens für rund 10,6 Milliarden US-Dollar. Die Transaktion verdeutlicht den zunehmenden Wettbewerb um innovative Krebsmedikamente und unterstreicht die strategische Bedeutung der Onkologie für die großen Pharmakonzerne. Bereits wenige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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