Der geplante Börsengang von SpaceX entwickelt sich bereits Monate vor dem eigentlichen Start zu einem der meistdiskutierten Themen an den Finanzmärkten. Mit einer möglichen Bewertung von rund 1,75 Billionen US$ könnte es der größte IPO der Börsengeschichte werden. Entsprechend groß ist das Interesse von Anlegern. Gleichzeitig wächst aber auch die Diskussion darüber, ob die Erwartungen inzwischen vielleicht zu hoch geworden sind. SpaceX könnte Geschichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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