Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 09
[09.06.26]
TABULA ICAV
Janus
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ISIN Code
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NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
IE00BN4GXL63
6,007,621.00
EUR
0
59,438,760.94
9.8939
Janus
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
IE00BN4GXM70
20,280.00
SEK
0
2,010,192.62
99.1219
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
IE00BMQ5Y557
473,600.00
EUR
0
53,851,228.74
113.7061
Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
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NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
IE0007W7MZL0
958,256.00
EUR
0
9,662,539.09
10.0835
Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
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NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
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31,183.00
GBP
0
311,975.84
10.0047
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
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NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
IE000L1I4R94
290,492.00
USD
0.00
3,344,899.83
11.5146
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
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NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
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48,302.00
GBP
0
483,387.68
10.0076
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
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Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
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132,971.00
USD
0
1,617,146.89
12.1617
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
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3,719,099.00
SEK
0
423,208,825.44
113.7934
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
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Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
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666,306.00
GBP
0
6,867,661.49
10.307
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
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161,317.00
EUR
0
1,832,257.35
11.3581
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
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1,013,673.00
EUR
0
10,995,720.01
10.8474
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
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73,581.00
GBP
0
829,894.47
11.2787
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
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NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
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7,500,000.00
JPY
0
1,083,408,530.59
144.4545
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
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NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
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3,090,128.00
EUR
0
42,034,926.51
13.603
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
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NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
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3,090,246.00
USD
0
32,469,473.75
10.5071
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
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NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
IE000RH1ZG27
25,427.00
USD
0
261,766.10
10.2948
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
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58,984.00
GBP
0
584,193.71
9.9043
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
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3,701,640.00
EUR
0
37,854,013.26
10.2263
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
IE000I8CR2Q4
5,005.00
EUR
0
50,030.53
9.9961
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
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NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
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5,000.00
GBP
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50,166.51
10.0333
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
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NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
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410,000.00
USD
0
4,909,070.31
11.9733
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
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521,000.00
USD
0
5,705,427.59
10.9509
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
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134,282.00
USD
0
1,347,523.30
10.035
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
08.06.26
IE000P9STSM0
1,947,662.00
MXN
0
1,979,872,036.34
1016.5378