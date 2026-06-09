Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 09
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
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|NET Asset Value
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|08.06.26
|IE000YMBL844
|3,090,246.00
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|261,766.10
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|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
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|58,984.00
|GBP
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|9.9043
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