Die Infineon-Aktie zählt auch im DAX weiterhin zu den Lieblingen der Analysten. Derzeit empfehlen von den 31 Experten, die sich näher mit dem Chiphersteller beschäftigen, 24 die Aktie zum Kauf. Nur fünf Analysten stufen den Wert mit "Halten" ein, während lediglich zwei zum Verkauf raten. Ein Blick auf den Chart zeigt: Nach dem jüngsten Rücksetzer haben die Bullen bereits wieder das Kommando übernommen.Das höchste Kursziel kommt derzeit von Arete Research, einem unabhängigen Analysehaus mit Sitz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär