Wien/München (ots) -Die Unternehmensgruppe baut ihre Business Solutions gezielt mit integrierter AI ausDie NAVAX Unternehmensgruppe setzt ihren Wachstumskurs im Bereich Business Solutions konsequent fort und reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach integrierten, auf Microsoft-Technologien basierenden Lösungen. Im Fokus stehen moderne Business Applications, die klassische kaufmännische Kernprozesse nahtlos mit intelligenten, KI-gestützten Funktionen verbinden.Im Zuge dieser strategischen Ausrichtung prüft NAVAX gezielt Beteiligungen und Akquisitionen im deutschsprachigen Raum. Der Markt bietet attraktive Möglichkeiten: Etablierte Softwareanbieter mit stabiler Kundenbasis und breitem Leistungsportfolio suchen zunehmend nach Nachfolgelösungen oder starken Partnern für ihre Weiterentwicklung.Als erfahrener Digitalisierungspartner versteht sich NAVAX als langfristig orientierter Investor und Entwicklungspartner. Ziel ist es, die bestehende Marktposition weiter auszubauen und neue Wachstumspotenziale zu erschließen. Mit Unterstützung seines Investmentpartners MAGUAR verfügt Oliver Krizek, Gründer und Geschäftsführer der NAVAX Unternehmensgruppe, über die erforderlichen Ressourcen und die strategische Basis, um diesen Expansionskurs konsequent umzusetzen.Ein zentraler Hebel dabei ist der gezielte Einsatz integrierter Artificial-Intelligence-Lösungen: Von intelligenter Prozessautomatisierung über datenbasierte Entscheidungsunterstützung bis hin zu vorausschauenden Analysen erweitert NAVAX klassische Business-Solutions-Ansätze um praxisnahe, leistungsfähige AI-Funktionalitäten.Zur weiteren Stärkung der organisatorischen Strukturen wurde in Deutschland eine zusätzliche Unternehmenseinheit neben der bestehenden NAVAX Software gegründet. Damit schafft NAVAX die Voraussetzungen für größere Marktnähe, den kontinuierlichen Ausbau von Kapazitäten sowie den gezielten Aufbau von Expertise und AI-Kompetenz vor Ort."Business Solutions sind ein zentrales strategisches Wachstumsfeld für NAVAX. Unser Anspruch ist es, Technologie, Prozesse und Daten intelligent zu verbinden und so echten Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Durch die konsequente Integration von Artificial Intelligence schaffen wir die Voraussetzungen, unser Leistungsangebot nachhaltig zu skalieren und die Unternehmen entlang ihrer digitalen Transformation langfristig zu begleiten", erklärt Oliver Krizek, Gründer und Geschäftsführer der NAVAX Unternehmensgruppe.NAVAX verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz: Neben der Implementierung moderner Business Solutions stehen insbesondere fundierte Beratung, tiefes Prozessverständnis sowie der gezielte Einsatz von AI-Technologien im Mittelpunkt. Der weitere Ausbau dieses Geschäftsfeldes unterstreicht den langfristigen Anspruch von NAVAX, Unternehmen zukunftssicher aufzustellen und ihre Geschäftsprozesse intelligent weiterzuentwickeln.Über NAVAX:NAVAX ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Wien. Mit Niederlassungen im deutschsprachigen Wirtschaftsraum werden österreichische, deutsche und schweizer Kunden flächendeckend beraten.NAVAX entwirft, optimiert und digitalisiert Unternehmensprozesse. Vorrangig in den Branchen Financial Services, Produktion, Bau, Handel und Professional Services arbeiten mehr als 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg und Wachstum der Kunden. Über 600 zufriedene Unternehmenskunden und mehr als 100.000 begeisterte Anwenderinnen und Anwender arbeiten mit den von NAVAX eingeführten Softwarelösungen.Von Business Intelligence (BI) bis zur Künstlichen Intelligenz (KI). Von der App-Entwicklung bis hin zum Plattformbetrieb. Von der Standardsoftware bis zur Individualsoftware. Von Business-Softwarelösungen für Customer Relationship Management (CRM) bis zum Enterprise Resource Planning (ERP) setzt NAVAX zukunftsorientierte Geschäftsmodelle und die damit einhergehenden Geschäftsprozesse seiner Kunden um.Mehr Informationen unter www.navax.com bzw. Anmeldung zu unserem Newsletter unter www.navax.com/newsletterNAVAX treibt Expansion und AI\u2011Integration weiter voran Jetzt Gespräch vereinbaren (https://www.navax.com/kontakt)Pressekontakt:plein communicationsMag. Nicole PleinTelefon: +43 664 546 48 05E-Mail: nicole@plein.atOriginal-Content von: NAVAX Unternehmensgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116434/6290625