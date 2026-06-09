Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem schwachen Start minimal ins Plus gedreht. Positive Vorgaben aus den USA und Asien sowie eine vorübergehende Entspannung im Nahostkonflikt sorgen für Unterstützung. Händler rechnen angesichts der zahlreichen geopolitischen und geldpolitischen Unsicherheiten jedoch weiterhin mit einer volatilen Kursentwicklung. Die Stimmung wird nach wie vor von den Entwicklungen im Nahen Osten bestimmt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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