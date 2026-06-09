Berlin (ots) -Sehr geehrte Damen und Herren,wir laden Sie herzlich zum diesjährigen Tag der Personaldienstleister des Gesamtverbandes der Personaldienstleister e. V. (GVP) am 23. Juni in Berlin ein (15-18.30 Uhr, Spindler & Klatt). Auf dem wichtigsten bundesweiten Branchentreff für Personaldienstleister erwartet Sie u.a. das Experten-Panel "Quo vadis Arbeitsmarkt - Herausforderungen und Chancen", auf dem Steffen Kampeter (BDA-Hauptgeschäftsführer), Stefan Körzell (DGB-Bundesvorstand), Christina Puello (Präsidentin des Verbandes deutscher Unternehmerinnen), Prof. Dr. Enzo Weber (IAB-Forschungsbereichsleiter) und Christian Baumann (GVP-Präsident) über die Zukunft des Arbeitsmarktes diskutieren.Einen weiteren Schwerpunkt setzt Gitta Connemann MdB (Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie) mit ihrem Vortrag über Personal als Schlüsselfaktor für wirtschaftlichen Erfolg. Ergänzend widmet sich Generaloberstabsarzt Dr. Nicole Schilling (Stellvertreterin des Generalinspekteurs, Bundesministerium der Verteidigung) der Rolle der Arbeitgeber für die Verteidigungsfähigkeit. Eröffnet wird der Fachkongress durch eine Keynote von Gabor Steingart (Journalist und Herausgeber von The Pioneer) unter dem Titel "Deutschland und die Welt im Stresstest - unbequeme Wahrheiten über Wirtschaft und Politik".Für Ihre Akkreditierung und/oder Presseanfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an presse@personaldienstleister.de. Da die Personenzahl vor Ort begrenzt ist, bitten wir Sie um rechtzeitige Anmeldung bis Freitag, den 19. Juni 2026, an die genannte Mailadresse. Das ausführliche Programm sowie weitere Informationen finden Sie unter https://personaldienstleister.de/event/tag-der-personaldienstleister-2026/.Wir freuen uns darauf, Sie am 23. Juni in Berlin zu begrüßen.Beste GrüßeDoris BergmannLeiterin Fachbereich KommunikationÜber den Gesamtverband der Personaldienstleister (GVP)Der GVP entstand Ende 2023 durch die Verschmelzung des Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP) und des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ). Der Verband mit seinen rund 5.000 Mitgliedsunternehmen verfügt daher über jahrzehntelange Erfahrung in der Interessenvertretung der Branche und ist das Sprachrohr für die Personaldienstleister in ihrer ganzen Vielfalt.Auf folgender Website informiert Sie der GVP über den Umgang mit Ihren Daten gemäß der Informationspflichten, Art. 13 EU-DSGVO:Datenschutz (personaldienstleister.de) (https://personaldienstleister.de/datenschutz/)Pressekontakt:Doris BergmannLeiterin Fachbereich KommunikationGesamtverband derPersonaldienstleister e.V. (GVP)Universitätsstr. 2-3a10117 BerlinTelefon: +49 30 206098 - 5211E-Mail: presse@personaldienstleister.deInternet: www.personaldienstleister.deOriginal-Content von: Gesamtverband der Personaldienstleister e.V. (GVP), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104864/6290641