Frankfurt (ots) -- Bestätigt: Assekurata bewertet die Karriereaussichten für Vermögensberater der DVAG mit "exzellent" (A++)- Karriere mit Zukunft: transparente Aufstiegschancen und attraktive Einkommensmöglichkeiten- Erfolgsfaktor Partnerschaft: Qualifizierung, Coaching und starke Partner sind die Grundlage für berufliche EntwicklungDie Deutsche Vermögensberatung (DVAG) zählt weiterhin zu den attraktivsten Adressen für Berufsstarter in der Finanzbranche. Zum bereits 19. Mal in Folge geben die Experten von Assekurata der DVAG die Bestnote "exzellent" (A++) im Karriere-Rating. Das exzellente Urteil ist das Ergebnis einer langfristigen strategischen Ausrichtung und konsequenter Investitionen der DVAG: Assekurata bewertet die Teilbereiche Vermittlerorientierung, Beratungs- und Betreuungskonzept sowie Finanzstärke jeweils mit "exzellent". Für das Kriterium Wachstum vergibt Assekurata ein "sehr gut". Vor dem Hintergrund eines anspruchsvollen gesamtwirtschaftlichen Umfelds unterstreicht diese Einschätzung die besondere Leistungsfähigkeit und Stabilität der DVAG.Beste Voraussetzungen für unternehmerischen Erfolg"Die erneute Auszeichnung mit der Bestnote zeigt, dass wir sowohl unseren Vermögensberaterinnen und Vermögensberatern hervorragende Einstiegs- und Entwicklungschancen bieten als auch ein partnerschaftliches Umfeld schaffen, in dem sich Leistung entfalten kann", erklärt Marcus Aßmuth, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Vermögensberatung. "Wir investieren konsequent in die Aus- und Weiterbildung unserer Vermögensberater. Unser Anspruch dabei ist eine individuelle und gezielte Förderung. Denn darin sehen wir die Voraussetzung für eine langfristige und nachhaltig erfolgreiche Tätigkeit unserer Vermögensberater."Unterstützung, die Maßstäbe setztErfahrene Vermögensberaterinnen und Vermögensberater profitieren von gezielten Weiterbildungsangeboten, die zusätzliche Entwicklungsperspektiven eröffnen und neue berufliche Möglichkeiten schaffen. Hierfür investiert die DVAG jährlich über 90 Millionen Euro. Grundlage ist ein umfassendes Qualifizierungssystem mit modularen Programmen, digitalen und hybriden Lernformaten sowie persönlicher Begleitung durch Mentoring und Coaching. Diese konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen der rund 18.000 Beraterinnen und Berater ist ein zentraler Grund für die Bewertung "exzellent" in der Teilqualität Vermittlerorientierung. Ergänzt wird dieser Ansatz durch praxisnahe Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in Kooperation mit der IHK sowie der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW), die Theorie und Praxis eng miteinander verzahnen. Assekurata hebt insbesondere die vielfältigen Möglichkeiten für den Einstieg in den Beruf des Vermögensberaters hervor, die Menschen mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen passende Karrierewege eröffnen.Mehr Zeit für Kunden durch Präsenz vor Ort und moderne ToolsEin entscheidender Erfolgsfaktor im Alltag der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater ist die gezielte Entlastung bei administrativen Tätigkeiten. Digitale Prozesse und moderne Tools werden bei der DVAG kontinuierlich optimiert. Ziel ist es, dass sich die Vermögensberater voll und ganz auf ihre Arbeit für und mit den Kunden fokussieren können. "Die Kundennähe ist ein zentraler Erfolgsfaktor unseres Geschäftsmodells. Dazu gehört neben effektiven digitalen Prozessen auch eine Präsenz vor Ort, die wir im Gegensatz zu vielen anderen Marktteilnehmern weiter ausbauen", sagt Marcus Aßmuth. Die Kombination aus persönlicher Begleitung, digitalen Lösungen und praxisnaher Marketingunterstützung ist ein wesentliches Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Assekurata das Beratungs- und Betreuungskonzept ebenfalls mit "exzellent" bewertet.Wirtschaftliche Stärke und langfristige PartnerschaftenDie DVAG steht für ein langfristig angelegtes, partnerschaftliches Geschäftsmodell. Seit mehr als 50 Jahren entwickelt sich das Familienunternehmen kontinuierlich weiter und ist heute Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung. Auch im Jahr 2025 setzte die DVAG ihren Wachstumskurs fort: Die Umsatzerlöse lagen bei über 2,6 Milliarden Euro, der betreute Gesamtbestand bei mehr als 262 Milliarden Euro. Diese Entwicklung zeigt sich auch in den ausgezeichneten Bewertungen der Finanzstärke sowie in der sehr positiven Einschätzung der Wachstumssituation durch Assekurata.Zugleich bildet diese Entwicklung die Basis für attraktive Einkommens- und Entwicklungsmöglichkeiten im Beruf des Vermögensberaters. Mit wachsender Erfahrung und individueller Leistungsbereitschaft können Finanzcoaches ihre Karriere gezielt ausbauen. Im Umfeld der DVAG profitieren Einsteiger ebenso wie Branchenkenner von einer führenden Marktposition und klar nachvollziehbaren Entwicklungsmöglichkeiten. So lassen sich die eigenen Chancen aktiv gestalten und Schritt für Schritt nutzen - für eine Karriere mit den besten Perspektiven.Pressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329Frankfurt am MainMarian Pawelka, Tel.: 069 2384-5397; E-Mail: Marian.Pawelka@dvag.comSvenja Heibel, Tel.: 069 2384-7391; E-Mail: svenja.heibel@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6340/6290637