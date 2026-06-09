DJ Deutschland gibt Kampfflugzeugprojekt mit Frankreich auf

Von Bertrand Benoit und Alistair MacDonald

DOW JONES--Deutschland hat sich aus einem ins Stocken geratenen Tarnkappenflugzeug-Projekt mit Frankreich und Spanien zurückgezogen. Dessen mangelnder Fortschritt ist zu einem Symbol für die Hürden geworden, mit denen Europa beim Wiederaufbau seiner Streitkräfte konfrontiert ist, während die USA ihre Präsenz auf dem Kontinent reduzieren.

Berlin werde den Bau und die Bestellung des Flugzeugs nicht weiter verfolgen, sagte ein hochrangiger Vertreter der Bundesregierung. Zuvor war es nicht gelungen, einen Streit zwischen Airbus und Dassault Aviation darüber beizulegen, wer die Führung bei der Entwicklung übernehmen soll.

Der deutsche Rückzug überraschte französische Vertreter, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. Paris hatte lange die Ansicht vertreten, dass die Regierungen hinter dem Projekt mehr Druck auf die Rüstungsunternehmen ausüben müssten. Nur so könnten diese kooperieren und das Projekt vorantreiben.

Das Büro von Präsident Emmanuel Macron teilte mit, Frankreich werde sein Militär und seine Hersteller weiterhin ermutigen, bei ehrgeizigen europäischen Projekten zusammenzuarbeiten. Diese Projekte dienten den Sicherheitsinteressen des Landes.

Deutschland geht davon aus, dass Berlin und Paris weiterhin an anderen Aspekten des Projekts arbeiten werden. Dazu gehört die sogenannte "Combat Cloud". Dies ist ein durch künstliche Intelligenz gesteuertes System, das die zukünftigen Flugzeuge mit Drohnenschwärmen und anderen Waffen vernetzt.

Die französischen und deutschen Verteidigungsministerien sollen sich im Juli treffen. Dabei soll ein Fahrplan für die künftige Verteidigungszusammenarbeit entwickelt werden. Dieser basiere auf einer begrenzten Anzahl relevanterer und realistischerer Projekte, fügte der deutsche Vertreter hinzu.

Das Future Combat Air System (FCAS) sollte die Antwort der drei Länder auf die neuesten US-amerikanischen, chinesischen und russischen Tarnkappenflugzeuge sein. Es sollte eine Lücke in den europäischen Arsenalen schließen und möglicherweise die Fähigkeiten der amerikanischen F-35 übertreffen.

Stattdessen ist es zum prominentesten Beispiel dafür geworden, wie Europa zeitweise damit kämpft, seine Militärausgaben in eine kohärente Anstrengung umzuwandeln. Diese Ausgaben gehören zu den höchsten einer verbündeten Staatengruppe weltweit. Dennoch fällt es schwer, daraus ein Ergebnis zu erzielen, das mehr ist als die Summe seiner Teile.

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June 09, 2026 03:14 ET (07:14 GMT)

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