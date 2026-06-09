Budenheim (ots) -Viel Arbeit, zu wenig Überblick und immer wieder Vorgänge, die im Alltag liegen bleiben: Für viele inhabergeführte Betriebe wirkt das zunächst wie ein normales Nebenprodukt des Tagesgeschäfts. Doch genau daraus entstehen oft verlorene Aufträge, unnötige Wege und verpasste Chancen. Gleichzeitig gibt es mit der BAFA-Digitalisierung eine staatliche Unterstützung, die vielen Unternehmen den Einstieg erleichtern kann. Doch wer kommt dafür infrage, was bringt eine BAFA-geförderte Beratung wirklich und worauf sollten Unternehmer dabei achten?Auf den ersten Blick scheint in vielen kleinen Unternehmen alles zu funktionieren. Neue Anfragen kommen herein, Mitarbeitende sind ausgelastet und die Auftragslage stimmt. Doch hinter den Kulissen zeigt sich oft ein anderes Bild: Kundendaten liegen verteilt in E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, Excel-Tabellen oder handschriftlichen Notizen. Angebote werden erstellt, aber nicht systematisch nachverfolgt. Termine werden vereinbart, ohne dass klar dokumentiert ist, was als Nächstes passieren muss. Viele Unternehmer arbeiten täglich am Limit - nicht weil ihnen die Arbeit fehlt, sondern weil klare Strukturen fehlen. Die Folge sind Zeitverlust, unnötiger Stress und entgangener Umsatz. Fehlende Organisation führt dazu, dass vorhandene Ressourcen nicht optimal genutzt werden und wertvolle Zeit für administrative Aufgaben verloren geht. "Wer weiterhin mit verstreuten Kundendaten, fehlenden Nachfassprozessen und unklaren Zuständigkeiten arbeitet, riskiert nicht nur unnötigen Mehraufwand, sondern auch verlorene Aufträge, sinkende Effizienz und langfristig Wettbewerbsnachteile", erklärt Dennis Walter, Gründer und Geschäftsführer von DWX Consulting."Was es jetzt braucht, ist ein klarer Blick auf die bestehenden Abläufe. Erst wenn sichtbar wird, wo Zeit verloren geht, Anfragen versanden oder Prozesse unnötig kompliziert sind, lassen sich passende digitale Lösungen sinnvoll auswählen", betont Dennis Walter. Genau an diesem Punkt setzt der Experte mit DWX Consulting an. Das Unternehmen unterstützt kleine inhabergeführte Betriebe dabei, ihre Marketing- und Vertriebsprozesse zu analysieren, digitale Potenziale zu erkennen und daraus praktikable Lösungen abzuleiten. Dabei bringt Dennis Walter seine eigene unternehmerische Erfahrung ein: Bereits lange vor der Gründung von DWX Consulting entwickelte er digitale Vertriebs- und Marketingstrukturen für seine eigene Eventagentur und sammelte praktische Erfahrungen in inzwischen mehr als 160 digitalisierten Unternehmen. Als BAFA-zertifizierter Berater begleitet er Unternehmen zudem bei der Nutzung staatlicher Fördermöglichkeiten für Digitalisierungsprojekte.Viele Unternehmen verlieren Umsatz nicht durch fehlende Aufträge, sondern durch fehlende Struktur"Die meisten Betriebe haben heute nicht zu wenig Nachfrage - sie verlieren Chancen im Prozess dazwischen", erklärt Dennis Walter. Genau dieser Punkt wird im Alltag vieler kleiner Unternehmen häufig unterschätzt. Anfragen gehen ein, Angebote werden erstellt und Kundengespräche geführt - doch was danach geschieht, bleibt oft unklar. Nicht selten fehlt eine zentrale Übersicht darüber, welche Angebote bereits nachgefasst wurden, wo noch Rückfragen offen sind oder bei welchen Interessenten der nächste Schritt aussteht. Dadurch geraten Vorgänge schnell aus dem Blickfeld und bleiben teilweise über Wochen unbeachtet.Gerade an dieser Stelle entstehen vermeidbare Verluste. Viele Unternehmen verlassen sich darauf, dass sich Interessenten bei weiterem Interesse eigenständig melden. Bleibt eine Rückmeldung aus, erfolgt jedoch häufig keine strukturierte Nachverfolgung. So geraten Angebote in Vergessenheit, Anfragen bleiben unbearbeitet und potenzielle Kunden wenden sich schließlich einem anderen Anbieter zu. Dabei liegt die Ursache meist nicht in der Qualität der angebotenen Leistungen, sondern in fehlenden Prozessen zur Nachverfolgung und einer mangelnden Transparenz im Vertriebsablauf.Für Handwerksbetriebe und regionale Dienstleister kann sich dies besonders deutlich bemerkbar machen. Denn jedes nicht nachverfolgte Angebot und jeder verlorene Interessent stehen für Umsatzpotenzial, das bereits in Reichweite war. Was zunächst wie einzelne kleine Versäumnisse wirkt, summiert sich im Laufe der Zeit häufig zu spürbaren wirtschaftlichen Einbußen.DWX Consulting: Der richtige Digitalisierungsplan beginnt mit einer ehrlichen BestandsaufnahmeViele Unternehmer wissen, dass ihre Abläufe verbessert werden müssen. Oft ist jedoch nicht klar, wo genau die größten Probleme liegen und welche Maßnahmen wirklich helfen würden. Deshalb scheitern Digitalisierungsprojekte häufig nicht an der Technik, sondern daran, dass die bestehenden Prozesse vorher nicht genau betrachtet werden. "Es gibt nicht den einen richtigen Digitalisierungsweg für jedes Unternehmen. Die Lösung muss immer zum Betrieb passen", sagt Dennis Walter.Aus diesem Grund beginnt eine Beratung bei DWX Consulting nicht mit der Vorstellung neuer Software, sondern mit einer gründlichen Analyse des Unternehmens. Gemeinsam wird geprüft, wie Anfragen bearbeitet werden, wo wichtige Informationen abgelegt sind, welche Abläufe bereits gut funktionieren und an welchen Stellen Zeit oder Umsatz verloren gehen. Auf Basis dieser Erkenntnisse wird ein konkreter Maßnahmenplan entwickelt. Dabei zeigt sich oft, dass schon kleine Veränderungen spürbare Verbesserungen bringen können. Klare Abläufe für die Nachverfolgung von Angeboten, eine bessere Übersicht über Kundenanfragen oder eine zentrale Ablage wichtiger Informationen sorgen häufig schnell für mehr Struktur und Transparenz.Professionelle Unterstützung muss nicht vollständig selbst finanziert werdenOft scheitert die Umsetzung jedoch nicht am fehlenden Problembewusstsein, sondern daran, dass im Tagesgeschäft die Zeit für eine strukturierte Analyse fehlt. Hinzu kommt die Frage, ob sich externe Unterstützung wirtschaftlich überhaupt lohnt. Genau an diesem Punkt kann die BAFA-Förderung für viele Unternehmen eine interessante Möglichkeit sein. Dabei handelt es sich um ein staatliches Förderprogramm des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), dessen Ziel es ist, kleine und mittlere Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und betriebliche Prozesse weiterzuentwickeln. Dazu gehören auch Beratungsleistungen rund um die Themen Digitalisierung, Vertrieb und Unternehmensorganisation.Wer die Förderung nutzen möchte, sollte zunächst prüfen lassen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Für die BAFA-Förderung gelten bestimmte Rahmenbedingungen: Das Unternehmen darf nicht mehr als 250 Mitarbeitende beschäftigen und einen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro nicht überschreiten. Zudem muss es sich um einen Gewerbebetrieb handeln. Nicht förderfähig sind unter anderem Unternehmensberatungen, ärztliche Betriebe und Coaching-Unternehmen. Deshalb beginnt der Kontakt mit DWX Consulting häufig mit einem unverbindlichen Fördercheck. Dabei wird geklärt, ob eine BAFA-geförderte Beratung grundsätzlich möglich ist und welche Fördermöglichkeiten im konkreten Fall bestehen.Ist die Förderfähigkeit gegeben, kann die eigentliche Beratung starten. Diese dauert bei DWX Consulting in der Regel zwei Arbeitstage, in Einzelfällen drei. Pro Förderung sind bis zu 3.500 Euro Beratungsvolumen möglich. Unternehmen können nach diesen Angaben zwei Förderungen pro Jahr nutzen und damit bis zu 7.000 Euro jährlich abrufen. In den alten Bundesländern werden 50 Prozent der förderfähigen Beratungskosten erstattet, in den neuen Bundesländern 80 Prozent.Für viele Unternehmen ist dabei nicht nur die Förderung selbst entscheidend, sondern vor allem das Ergebnis der Beratung. Ziel ist es, konkrete Schwachstellen in bestehenden Marketing- und Vertriebsabläufen sichtbar zu machen und daraus umsetzbare Maßnahmen abzuleiten. Statt allgemeiner Empfehlungen erhalten Unternehmen einen klaren Überblick darüber, an welchen Stellen Prozesse vereinfacht, Zuständigkeiten transparenter gestaltet oder digitale Lösungen sinnvoll eingesetzt werden können. DWX Consulting begleitet Unternehmen dabei von der Analyse der bestehenden Abläufe über die Entwicklung eines individuellen Maßnahmenplans bis hin zur Umsetzung der empfohlenen Schritte. So entsteht eine konkrete Grundlage, um Marketing- und Vertriebsprozesse langfristig effizienter zu gestalten und den Arbeitsalltag spürbar zu entlasten.Fazit: Digitale Ordnung schafft Freiräume für das eigentliche GeschäftViele kleine Unternehmen verfügen bereits über ausreichend Nachfrage und gute Leistungen. Häufig fehlt jedoch die notwendige Struktur, um Anfragen, Angebote und Kundenprozesse konsequent nachzuverfolgen. Genau hier setzt eine gezielte Digitalisierung an: mit klaren Abläufen, mehr Transparenz und einer besseren Organisation im Tagesgeschäft.Eine BAFA-geförderte Beratung kann dabei helfen, Schwachstellen sichtbar zu machen und konkrete Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Entscheidend ist dabei, dass die Beratung nicht bei theoretischen Empfehlungen stehen bleibt, sondern praktikable Handlungsschritte für mehr Struktur und Übersicht liefert.Das Ziel bleibt dabei immer dasselbe: weniger operatives Chaos, mehr Übersicht über Kunden und Prozesse sowie eine stabile Grundlage für nachhaltiges Wachstum. Für viele Unternehmer ist dies ein praktikabler Weg, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen, Zeit zu gewinnen und den Betrieb langfristig zukunftsfähig aufzustellen.Sie möchten mehr Struktur in Ihre Marketing- und Vertriebsprozesse bringen, Digitalisierungspotenziale gezielt nutzen und prüfen, ob eine BAFA-Förderung für Ihr Unternehmen infrage kommt? Dann melden Sie sich jetzt bei Dennis Walter von DWX Consulting (https://dwx-consulting.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:DWX ConsultingDennis WalterE-Mail: mail@dwx-consulting.deWebsite: https://dwx-consulting.de/Original-Content von: DWX Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182697/6290648