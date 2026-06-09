Frankfurt am Main (ots) -Erstes Smartphone, Faszination Gaming, Social Media: Die digitale Welt ist für Kinder und Jugendliche längst Alltag - und für viele Eltern eine echte Herausforderung. Das neue Angebot "KlickKompetenz - Gelassen im digitalen Familien-Wahnsinn" am 29. August von 11 bis 13 Uhr im Hessischen Rundfunk (hr) gibt ihnen Antworten auf Fragen wie: Welche digitalen Medien werden genutzt und wozu? Was ist sinnvoll und was zu viel? Und wie gehen Eltern mutig damit um? Anmelden kann man sich ab sofort.Ziel der zweistündigen Veranstaltung "KlickKompetenz - Gelassen im digitalen Familien-Wahnsinn" ist es, dass Eltern ihre Kinder - und damit auch sich und die ganze Familie - souverän durch die digitalen Medien navigieren können. Die Teilnehmenden bekommen einen Überblick darüber, wie Medien Heranwachsende prägen, wie diese Social Media nutzen und welche Chancen und Herausforderungen es gibt.Zu diesen fünf vertiefenden Workshops, können Eltern - nach einem Impuls-Vortrag - mit Expert*innen und mit anderen Eltern in den Austausch gehen:- Das erste Smartphone - Gelungener Start in die digitale Welt- Kinder sicher im Netz - Erste Schritte gut begleiten- Wenn aus Spaß Ausgrenzung wird: Hate Speech & Mobbing erkennen und souverän handeln- Faszination Gaming - Zwischen Begeisterung und Konflikt- Umgang mit Krisen, Nachrichten und ÄngstenSobald Interessierte einen der Workshops auf dieser Anmelde-Webseite ausgewählt haben, sind sie automatisch für die gesamte Veranstaltung angemeldet.Zum Abschluss der Veranstaltung erhalten alle Teilnehmenden die wichtigsten Fakten aus allen Workshops. Das medienpädagogische Angebot ist in Hessen einmalig, kostenlos und für Eltern und Familien mit Kindern der 3. und 4. Klasse konzipiert. hr3-Moderatorin Carmen Schmalfeldt führt durch die Veranstaltung.Das Angebot ist eine Veranstaltung des hr und der Medienanstalt Hessen in Kooperation mit dem Internationalen Zentralinstitut für Jugend- und Bildungsfernsehen des Bayerischen Rundfunks.Pressekontakt:PressereferentSebastian HüblTelefon: +49 (0)69 155-3789E-Mail: sebastian.huebl@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6290644