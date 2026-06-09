In China sind reine Verbrenner im Mai komplett aus den Top 10 der am meisten verkauften Pkw-Modelle verschwunden. Alle Modelle in den Top 10 waren New Energy Vehicles, also entweder vollelektrische Autos oder Plug-in-Hybride. Die Top 5 der meistverkauften Modelle auf dem chinesischen Markt bestand sogar ausschließlich aus reinen E-Autos. Es ist ein historischer Moment für den Automarkt in China: Der Mai 2026 war der erste Monat, in dem kein einziges ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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