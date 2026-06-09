Bei einem Gesundheits-Riesen verdichten sich die positiven Signale auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Eine aussichtsreiche Pipeline, steigende Gewinnperspektiven und starke Zukunftsinvestitionen treffen auf ein charttechnisches Set-up kurz vor dem möglichen Befreiungsschlag. Genau solche Konstellationen bilden häufig die Grundlage für besonders erfolgreiche Hebeltrades.Während sich bei zahlreichen Tech-Werten das Momentum deutlich abgeschwächt hat, setzt der Gesundheitssektor seinen positiven Trend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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