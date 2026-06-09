Berlin (ots) -Viele Menschen orientieren sich beim Thema Körpergewicht am Body-Mass-Index (BMI). Doch wie viel sagt dieser Wert tatsächlich über gesundheitliche Risiken aus? Die Stiftung Gesundheitswissen hat ihr Informationsangebot zum BMI erweitert und stellt wissenschaftlich fundiertes Wissen zur Verfügung, damit Menschen informierte Entscheidungen zu ihrem Körpergewicht und ihrer Gesundheit treffen können. Dabeibeleuchtet sie den BMI kritisch: Wann verliert er an Aussagekraft und welche ergänzenden Messmethoden können relevant sein?Ob Unter-, Normal- oder Übergewicht: Der BMI wird in der medizinischen Praxis häufig als schnelle Orientierung genutzt, um das Körpergewicht einzuordnen und daraus gesundheitliche Risiken abzuschätzen. Er setzt das Gewicht ins Verhältnis zur Körpergröße, dabei wird das Körpergewicht in Kilogramm durch das Quadrat der Körpergröße in Metern geteilt. Wichtig: Der BMI allein erlaubt keine abschließende individuelle Risikobewertung.Grenzen der BMI-FormelObwohl der BMI eine erste Orientierung bietet, lässt er wesentliche individuelle Merkmale außer Acht:- Muskelmasse vs. Fett: DaMuskelgewebe dichter ist als Fettgewebe, können sehr muskulöse Menschentrotz geringen Körperfettanteils einen hohen BMI haben.- Fitness ist kein Gewicht: Ein hoherBMI-Wert allein gibt keine Auskunft über die körperliche Fitness oderbereits bestehende Erkrankungen.- BMI im Alter anders bewerten: Im Alternimmt die Muskelmasse natürlicherweise ab, sodass sich das Verhältnis vonMuskeln und Fett verschiebt. Studien deuten darauf hin, dass für ältereMenschen ein etwas höherer BMI sogar vorteilhaft sein kann.- Fettverteilung als Risikofaktor: Der BMI gibt keinenAufschluss darüber, wo Fett im Körper gespeichert ist. Besonders das Fettgewebeim Bauchraum (Viszeralfett) gilt als gesundheitlich bedenklich und steht etwamit Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Zusammenhang.Körpergewicht besser einordnen: Ergänzende MessmethodenDamit Risiken im Zusammenhang mit Körpergewicht und Fettverteilung besser eingeordnet werden können, stellt die Stiftung Gesundheitswissen ergänzende Methoden vor:1. Bauchumfang: Als Schwellenwert für ein deutlicherhöhtes Risiko gilt ein Umfang von mehr als 88 cm bei Frauen und mehr als102 cm bei Männern.2. Taille-Größe-Verhältnis: Als einfache Orientierung gilt: DerTaillenumfang sollte weniger als die Hälfte der Körpergröße betragen; beihöheren Werten ist eine ärztliche Einordnung sinnvoll.3. Taille-Hüft-Verhältnis: Werte ab 0,85bei Frauen und 0,9 bei Männern können auf eine abdominale Adipositashindeuten, d. h., dass sich das Fett um die Taille und im Bauch ansammelt.Zusätzlich beleuchtet die Stiftung neuere Kennzahlen wie den Body-Shape-Index oder den Body-Roundness-Index, die die individuelle Körperform und Fettverteilung differenzierter abbilden sollen. Bei Fragen zur gesundheitlichen Einordnung des eigenen Körpergewichts bleibt das Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt wichtig.Mehr Informationen zur BMI-Berechnung, zu Grenzwerten und zu ergänzenden Messmethoden finden Sie hier:- Mehr zum Body-Mass-IndexPressekontakt:Jonas WindlerReferent PR und EventsStiftung GesundheitswissenFriedrichstraße 134, 10117 Berlin+4930419549224presse@stiftung-gesundheitswissen.deOriginal-Content von: Stiftung Gesundheitswissen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130275/40000059