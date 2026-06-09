Regensburg (ots) -Im Bayerischen Wald ist man von einer Natur umgeben, die lebendig und quirlig ist, die Geschichte hat und in der man sich Geschichten erzählt. Die Natur ist jeden Tag anders und bei jedem Wetter sind die Freizeitideen unerschöpflich. Das große Waldgebirge Mitteleuropas überrascht Familien mit kleinen Kindern mit vielen spannenden Ausflugsideen für jeden Tag.Frösche, Fische, Krebse gibt's im WildgartenUli Stöckerl ist auf du und du mit seinen Tieren im Wildgarten. Uli liebt die Natur und die Menschen gleichermaßen, daher hat er vor 30 Jahren angefangen, einen Wildgarten aufzubauen, der jetzt eine stattliche Größe von 100.000 Quadratmeter hat. In ihm tummeln sich Fische, genauso wie Eidechsen, Molche oder Wildbienen. In vielen Biotopen hat Uli Lebensraum für Tiere und Pflanzen geschaffen. Doch es wäre nicht Uli Stöckerl, hätte er nicht ein paar ganz besondere Kunstobjekte in der Anlage platziert. Kurioses und Lustiges gehören bei ihm zur Wildnis dazu und manchmal brauchen die kleinen "Naturkundler" auch ein bisschen Mut zur Wildnis. Wildgarten Furth im Wald (https://wild-garten.de/)Mit der Bockerlbahn zum Kleinen ArberseeDer Kleine Arbersee birgt ein paar ganz besondere Kostbarkeiten. In den uralten Karsee ergossen sich vor 12.000 Jahren Eis, Geröll und schmelzendes Gletscherwasser vom Arber, der eisbedeckt war. So entstand ein Moränenwall, der das Gletscherbett für den See bildete. Der 950 Meter hoch gelegene See und seine Umgebung stehen unter Naturschutz. Botanisch und geologisch einmalig sind die schwimmenden Inseln, die je nach Windrichtung von einem Ufer zum anderen treiben. Man kann die Inseln nicht betreten, denn sie stehen unter strengem Naturschutz. Auf den Moordecken wachsen seltene Arten wie Sonnentau, Moosbeere und Rosmarinheide. Dunkel und still schmiegt sich der acht Hektar große See in die Bergsenke. Buntes Treiben gibt es hier nicht, aber eine bunt bemalte Bockerlbahn, die Kleine Arberseebahn, mit der man die rund sieben Kilometer lange Strecke von Lohberghütte bis zum Seehäusl fahren kann. Das kleine Ausflugslokal liegt idyllisch am Ufer und lädt zum Genießen ein. Lohberg/Kleiner Arbersee (https://www.gemeinde-lohberg.de/sehenswertes/kleiner-arbersee)Bayerwald-Xperium zum Experimentieren in Sankt EnglmarAnfassen ist ausdrücklich erlaubt. Denn bei den 100 Exponaten im Bayerwald-Xperium, dem Mitmachmuseum in Sankt Englmar, geht es ums Ausprobieren. Riechen, hören, tasten, sehen und raten. Das macht allen Kindern Spaß und bringt neue Erkenntnisse, denn sie können so manche naturwissenschaftlichen Phänomene mit allen Sinnen wahrnehmen und nach dem Besuch des außergewöhnlichen Museums ganz leicht erklären. Die Welt der Wahrnehmung ist für Kinder und Erwachsene jeden Alters eine spannende Erfahrung. Bayerwald Xperium (https://www.bayerwald-xperium.de)Schrazl, die Wichtel aus dem Bayerischen WaldSchrazl sind die Wichtel des Bayerischen Waldes. Man erzählt sich, dass die kleinen Schrazl lange lockige Haare und ein faltiges Gesicht hatten, breite Nasen und lebhafte, lustige Augen. Früher hielt man ihnen in der Zimmerecke eine kleine Öffnung frei, denn sie lebten unter dem Zimmerboden in kleinen Erdlöchern, sogenannten Erdställen. Es waren gute und fleißige Wichtel, die den Menschen bei ihrer Arbeit halfen. Dafür erhielten sie Körner, Äpfel, Schühchen oder Jäckchen in ihre Eingänge gelegt. Heute erzählt man noch von ihnen, doch keiner hat sie je mehr gesehen. Ein Schratzlgang ist noch in Saldenburg im Gasthof Klessinger zu sehen, eine Ausstellung mit Märchen und Sagen zu den Schratzl kann man im Schießlhof in Neukirchen-Balbini besuchen. Klessinger Saldenburg (https://www.gasthaus-klessinger.de/schrazlgang/) und Schießl-Hof (https://www.schiessl-hof.de/de/home)Nachwuchs im Bayerwald Tierpark LohbergEs sind die ganz großen Glücksmomente für Kinder, wenn sie Tierkindern gegenüberstehen. Ein kleines Luchskind, das neugierig aus dem Gehege schaut, ein Fuchsjunges, das sich mit seinen Geschwistern balgt oder eine kleine Ziege, die am liebsten überall hinaufspringt. Der Tierpark Lohberg im Naturpark Oberer Bayerischer Wald ist ein bezauberndes Ziel für Familien. 400 Tieren aus dem bayerisch-böhmischen Grenzgebiet in rund 100 Arten leben im Park in natürlicher Umgebung. Der Tierpark bietet das ganze Jahr über Veranstaltungen an: Bei Abendführungen etwa taucht man in die besondere Atmosphäre der dämmerungsaktiven Tiere ein. Der Park ist täglich geöffnet. Bayerwald-Tierpark Lohberg (https://www.bayerwald-tierpark.de/)Zwergschnäpper, Zaunkönig und Zilpzalp in den RötelseeauenSie schnattern und plappern, zwitschern und gluckern: Die Vogelwelt im Naturschutzgebiet Rötelseeweihergebiet bei Cham fliegt, hüpft und schwimmt in einem mehrere Jahrhunderte altem Teichgebiet, in Weihern, auf Wiesen und in Feuchtwäldern. Das Gebiet ist 194 Hektar groß und hat eine 40 Hektar große Wasserfläche. Zum Vergleich: Ein Fußballfeld hat rund 0,7 Hektar Fläche. Auf dem sechs Kilometer langen Rundwanderweg Cho4 (Rötelsee-Weg) kann man einen kinderwagengerechten, leichten Spaziergang das Kernstück des Naturschutzgebiets erleben. Start ist der Parkplatz Laichstätt. Fernglas einpacken nicht vergessen! Es werden auch zahlreiche Naturführungen angeboten. Rötelsee-Weg (https://www.bayerischer-wald.org/details/detail-view/t_100007958/src/2845)Zwergerlkapelle auf dem WagensonnriegelZwergerlkapelle ist zugegebenermaßen nicht ganz richtig. Es ist der liebevolle Name für die Blockholzkapelle auf dem Wagensonnriegel. So klein sie auch sein mag, am 03. Oktober kommt sie ganz groß raus, denn die Bergkapelle gehört zur Waldverein-Sektion Rinchnach, die dort alljährlich am 3. Oktober eine Bergmesse feiert. Ursprünglich wurde die Kapelle für einen historischen Festzug gebaut und auf einem Wagen durch Rinchnach gefahren. Dies lichtet das Geheimnis um die Größe der Kapelle. Jetzt jedenfalls erfreut sie die Herzen auf dem wunderschönen Aussichtspunkt auf dem 959 Meter hohen Felsriegel bei Rinchnach. Der Rundweg Nr. 1 führt ab Rinchnach über Zimmerau und Kohlruck auf schattigen Waldwegen auf den Wagensonnriegel. Eine Rucksackbrotzeit gibt's am Gipfel oder regionale Küche, frisch zubereitet im Wandergasthof Mühle in Zimmerau. Informationen: Tourist-Info Rinchnach (https://www.rinchnach.de/tourismus/)Der beste Spielplatz der Welt ist die Natur selbstKristin Biebl ist eine der Rangerinnen und Ranger im Nationalpark Bayerischer Wald. Schon als Kind wollte sie die Natur zu ihrem Leben machen. Jetzt gibt sie ihre Begeisterung und ihr Wissen über die Natur im ältesten Nationalpark Deutschlands weiter. Kinder lernen bei ihr, was die Natur schenkt und was sie ihr schenken können. Der Nationalpark ist ein grandioser Lernort für Kinder. Vom Waldspielgelände bis zum Haus zur Wildnis, in den Tierfreigeländen und bei einer der zahlreichen RangerInnen-Führungen fesseln die Wald-, Tier- und Pflanzenwelt jedes Kind. Nationalpark Bayerischer Wald (https://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/)Kinderleicht eine Glaskugel blasenFarbe aussuchen und dann geht es ran ans Glas. Kinder dürfen in der Glaswelt von Joska in Bodenmais selbst vor dem Glasofen stehen. Natürlich neben einem Spezialisten, der zeigt, wie aus einem Posten glühender Glasmasse, dem sogenannten Kölbl, eine farbig-bunte Glaskugel entsteht. Er hält die Glasmacherpfeife und gibt die Anleitung, wann man in das lange dünne Rohr blasen darf, um Luft in das Innere des Glaspfropfen zu bringen. Dieser bläht sich auf und das vorher zähflüssige Glas wird, je kälter es wird, formbeständig und starr. Es ist ein faszinierendes Erlebnis, das belohnt wird, denn nach der Abkühlzeit kann man die eigene Kugel mit nach Hause nehmen. Joska Bodenmais (https://www.joska.com/erleben/glasblasen-fuer-besucher.html)Kostenlose Prospekte, Erlebniskarten und Übernachtungen findet man unter www.bayerischer-wald.dePressekontakt:Tourismusverband OstbayernIm Gewerbepark D 04, 93059 RegensburgUlrike Eberl-WalterTel. +49 (0)941 58539-12eberl-walter@ostbayern-tourismus.dePressemitteilung mit weiteren Bildern zum Download unterhttps://partner.ostbayern-tourismus.de/inhalte/presse/Original-Content von: Tourismusverband Ostbayern e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133494/6290681