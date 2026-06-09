London - Der Financier Lex Greensill darf in Grossbritannien für neun Jahre keine Firmen mehr leiten. Der Zusammenbruch der mit der britischen Greensill Capital erstellten «Lieferketten-Finanzierungs-Fonds» der Credit Suisse im Jahr 2021 war eine der wichtigsten Ursachen für den späteren Untergang der zweitgrössten Schweizer Bank. Greensill dürfe ohne gerichtliche Genehmigung weder als Geschäftsführer tätig sein noch an der Gründung oder der Leitung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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