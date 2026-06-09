© Foto: Seung-il Ryu - NurPhotoDie KI-Chipaktien lagen nach dem Wochenbeginn tief im Minus. Dann meldete sich Jensen Huang zu Wort - und plötzlich sah die Welt wieder ganz anders aus.Die KI-Chipaktien haben ihren jüngsten Kurseinbruch binnen weniger Handelstage fast vollständig wettgemacht. Angeführt wird das Comeback vom südkoreanischen Speicherchip-Hersteller SK Hynix, der am Dienstag im asiatischen Handel um fast 16 Prozent zulegte. Auch die Aktie von Branchenprimus Samsung erholte sich spürbar und gewinnt rund sechs Prozent, nachdem er zu Wochenbeginn noch 18 Prozent im Minus lag. Der entscheidende Impuls kam von Nvidia-Chef Jensen Huang. Er nutzte einen Auftritt vor Journalisten am Montag für eine klare Ansage: "Wir …
Enthaltene Werte: US5951121038,US78392B1070Den vollständigen Artikel lesen
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