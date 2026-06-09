Die Aktie von Novo Nordisk steht weiter unter Druck. Nach den jüngsten Kursverlusten hat sich auch das charttechnische Bild eingetrübt. Dennoch bleiben viele Analysten vergleichsweise optimistisch und sehen die Bewertung des dänischen Pharmakonzerns deutlich höher als es der aktuelle Börsenkurs vermuten lässt.Schwache Kursentwicklung belastet Stimmung Zu Wochenbeginn geriet die Aktie erneut unter Verkaufsdruck und rutschte unter wichtige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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