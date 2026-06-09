Berlin (ots) -Umfrage zeigt: Nägel schneiden, Pupsen und Pickel ausdrücken sind halb so schlimm, meinen junge FlugreisendeJunge Flugreisende sind deutlich gelassener als ältere Passagiere - jedenfalls in Bezug auf das Verhalten ihrer Mitreisenden. Was an Bord für viele jüngere Passagiere noch okay ist, während sich bei älteren Passagieren bereits die Nackenhaare aufstellen, zeigt eine Umfrage von KAYAK (https://www.kayak.de/), einer führenden Reisesuchmaschine.Besonders in Fragen der Körperhygiene und -funktionen zeigen sich deutliche Toleranzgrenzen bei Jung und Alt. Mehr als jeder vierte Befragte der Gen Z (27 Prozent) findet es völlig okay, wenn man sich im Flugzeug Pickel ausdrückt. Bei den Passagieren der Generation 65 Jahre und älter sehen das gerade mal vier Prozent so. Ähnlich groß ist die Diskrepanz beim Nägel schneiden. Während bei Gen Z ebenfalls jeder Vierte sagt, dass das im Flieger schon in Ordnung geht, sind ältere Mitreisende eher "not amused". Hier sagen nur sieben Prozent, dass das ein akzeptables Verhalten ist.Nase zu und durch: Dicke Luft herrscht nämlich auch beim Thema Verdauungsgase. 23 Prozent der Befragten aus der Altersgruppe der Gen Z finden es in Ordnung, der Natur freien Lauf zu lassen. Bei den Passagieren 65 Jahre und älter finden nur sieben Prozent, dass pupsen im Flieger in Ordnung geht.Konfliktpotenzial Smartphone: Warum filmen im Flieger für Ärger sorgen kannAuch wenn Pickel ausdrücken, Nägel schneiden und pupsen definitiv Ekelfaktor hat, besonderes Konfliktpotenzial herrscht bei einem anderen Thema: Nirgends ist der Generationenunterschied so groß, wie wenn es darum geht, Social-Media-Content im Flugzeug zu filmen. Während das für die jüngeren Passagiere mehrheitlich in Ordnung ist, im Flugzeug noch schnell ein paar Clips für den Status zu filmen - 60 Prozent der Gen Z finden das völlig in Ordnung - haben Reisende der Generation 65+ weit weniger Verständnis für. Nur 21 Prozent sagen, dass das in Ordnung ist. Und während knapp jeder fünfte junge Passagier es auch noch okay findet, Mitreisende zu filmen (19 Prozent), ist für ältere Passagiere hier eindeutig eine Grenze überschritten. Das finden nämlich nur fünf Prozent in Ordnung.Ebenfalls ein pikantes Thema: Jeder fünfte Passagier der Gen Z findet es sogar okay im Flugzeug, pornografische oder gewaltverherrlichende Filme zu schauen (20 Prozent). Auch hierfür haben ältere Reisende nur wenig Verständnis (lediglich vier Prozent sagen, dass das in Ordnung ist).Allerdings: Obwohl Passagiere über 65 Jahre in der Regel deutlich strenger sind, was im Flugzeug als sozial akzeptabel gilt, haben nur 35 Prozent schon einmal inakzeptables Verhalten beobachtet. Bei den Jungen ist es genau andersherum. Obwohl sie in vielem eher ein Auge zudrücken, haben 66 Prozent schon einmal ein Verhalten im Flugzeug beobachtet, dass in ihren Augen so gar nicht geht - zum Beispiel unhöfliches Verhalten der Besatzung gegenüber.Mehr Infos zu KAYAKs Flug-Etikette finden Sie hier (https://www.kayak.de/news/flugetikette/).Methodik:Walr hat eine Online-Umfrage unter 6.000 Verbrauchern aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Spanien, Australien, Dänemark und Schweden durchgeführt, die in den letzten drei Jahren mit dem Flugzeug gereist sind. In Deutschland wurden 1.000 Verbraucher befragt. Die Umfrage fand zwischen dem 23. und 31. August 2023 statt. Walr ist Mitglied der Market Research Society und hält sich an alle Verhaltenskodizes.Über KAYAKKAYAK (https://www.kayak.de/), Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist eine führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und Urlaubspaket zu finden. Millionen Reisende vertrauen der KAYAK-App für eine nahtlose Reiseplanung auf iOS (https://apps.apple.com/de/app/kayak-fl%C3%BCge-hotels-autos/id305204535) und Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kayak.android&gl=de&hl=de). Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen (https://www.kayak.de/business).Pressekontakt:Schwartz Public Relations GmbHFlorian Stark / Jennifer MünsterSendlinger Straße 42 AD-80331 MünchenTel.: +49 (0)89-211 871 -66 / -60E-Mail: kayak@schwartzpr.deWeb: www.schwartzpr.deOriginal-Content von: KAYAK Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112284/6290729