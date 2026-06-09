Bonn (ots) -- 4 % Zinsen p. a. aufs Tagesgeld für volle 6 Monate- Top-Girokonto mit weltweit kostenlosem Bezahlen und Bargeldabheben- 120 Euro NeukundenbonusDie norisbank bringt ein neues Kombinationsangebot an den Start, das Kundinnen und Kunden ein besonders attraktives Gesamtpaket für ihre täglichen Finanzgeschäfte bietet: ein leistungsstarkes Girokonto mit umfangreichen Vorteilen im In- und Ausland, kombiniert mit einem hochverzinsten Tagesgeldangebot und einer attraktiven Wechselprämie.Das mehrfach ausgezeichnete Top-Girokonto der norisbank ermöglicht weltweit kostenfreies Bezahlen sowie kostenlose Bargeldauszahlungen - ohne Auslandseinsatz- oder Währungsumrechnungsentgelte. Damit bietet es einen spürbaren Mehrwert im Alltag, insbesondere für mobile Kundinnen und Kunden.Ergänzt wird dieses Leistungsversprechen durch einen klaren finanziellen Vorteil: Kundinnen und Kunden profitieren von 4 % Zinsen p. a. auf ihr Tagesgeld für einen Zeitraum von sechs Monaten vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2026. Die Verzinsung gilt für Guthaben bis zu 250.000 Euro und bietet im aktuellen Marktumfeld ein überdurchschnittliches Maß an Planungssicherheit. Weitere Einzahlungen sind jederzeit möglich - sowohl vor Start der Verzinsung als auch während der gesamten Laufzeit - sodass Kundinnen und Kunden flexibel profitieren können.Zusätzlich setzt die norisbank gezielte Anreize für den Wechsel: Wer den Online-Kontowechselservice nutzt und mindestens drei Zahlungspartner umzieht, erhält einen Neukundenbonus von 120 Euro sowie 4 % Zinsen p. a. auf das Tagesgeld."Für unsere Kundinnen und Kunden zählt vor allem ein Gesamtpaket, das im Alltag überzeugt. Genau das bieten wir: ein leistungsstarkes Girokonto mit weltweiten Vorteilen, kombiniert mit einer attraktiven Tagesgeldverzinsung von 4 Prozent über volle sechs Monate und einer zusätzlichen Wechselprämie. Diese Kombination aus Nutzen, Planbarkeit und attraktiven Konditionen differenziert uns klar im Markt", erklärt Maik Wennrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der norisbank GmbH.Zusätzliche Vorteile: Sicherheit und PerspektiveUnd gerade beim Thema Geldanlage spielt Vertrauen eine große Rolle - neben den konkreten finanziellen Vorteilen profitieren Kundinnen und Kunden der norisbank von den Leistungen einer in Deutschland regulierten Bank mit gesetzlicher sowie zusätzlich der erweiterten Einlagensicherung, die ein hohes Maß an Sicherheit bietet.Zugleich steht die norisbank für ein breites und kontinuierlich weiterentwickeltes Produktangebot. Neben Girokonto und Tagesgeld profitieren Kundinnen und Kunden von weiteren innovativen Finanzlösungen - und damit von einer Bank, die sie langfristig begleitet.Vorteile des Angebots auf einen Blick- 4 % p. a. Tagesgeld für Neukunden - garantiert vom 1.07. bis 31.12.2026 Bis einschließlich 30.06.2026 wird das Guthaben auf dem Tagesgeldkonto mit der Normalkondition von 0,75 % p. a. verzinst.- Top-Girokonto ohne Kontoführungsentgelt: automatisch kostenfrei bis einschließlich 29 Jahre oder ab 500 EUR monatlichem Geldeingang- Inklusive Mastercard direkt (Debitkarte): weltweit kostenfrei bargeldlos bezahlen, weltweit kostenlose Bargeldauszahlungen ab 50 EUR, keine Berechnung von Auslandseinsatz- und Währungsumrechnungsentgelt- Inklusive Maestro-Card/norisbank Card (Debitkarte)- 120 EUR Kontowechsel-Prämie bei automatisiertem Umzug von mindestens drei Zahlungspartnern über den Online-Kontowechselservice- Ausgezeichnete App und modernes Online-Banking- Mehrfach prämiertes Konto - u. a. "Bestes Girokonto" (Euro 05/2026)- Auf Wunsch zusätzlich kostenlose Mastercard KreditkarteMehr Informationen zu den Bedingungen finden Sie unter www.norisbank.de/girokontoÜber die norisbankDie norisbank - ein Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe - ist eine moderne Direktbank, die ihren Kunden an 7 Tagen die Woche 24 Stunden zur Verfügung steht. Sie bietet ihren Kunden Produkte und Services in Testsieger-Qualität zu stets attraktiven Konditionen. Neben den Kernangeboten - dem leistungsstarken "Top-Girokonto" ab 0 Euro mit passender Kredit- oder Debitkarte, den attraktiven Tagesgeld-Angeboten sowie dem individuellen "Top-Kredit" - bietet die norisbank ihren Kunden breit gefächerte Leistungen in anerkannter Qualität zu exzellenten Konditionen.Für ihre kundenorientierten, leistungsstarken Angebote wurde die norisbank in den letzten Jahren vielfach prämiert. So belegte unter anderem das norisbank Top-Girokonto beim großen Girokonten-Vergleich 2026 von Euro Platz 1. 2025 verlieh Focus Money auf Basis eines deutschlandweiten Tests der norisbank überdies die Auszeichnung "Deutschlands beste Direktbank". Vielfache weitere Auszeichnungen bestätigen darüber hinaus die Top-Qualität und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis der norisbank: https://www.norisbank.de/ueber-uns/norisbank/auszeichnungen.htmlPressekontakt der norisbank:Christian JacobsKommunikation & PresseBundeskanzlerplatz 4, 53113 BonnTel.: +49 228 280-45190E-Mail: christian-a.jacobs@norisbank.deOriginal-Content von: norisbank GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71699/6290728