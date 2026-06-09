SpaceX steuert geradewegs auf den größten Börsengang der Geschichte zu. Doch abseits dieses historischen Ereignisses, auf das die Börsenwelt seit der Veröffentlichung des IPO-Prospekts hinfiebert, stehen bei Musks Raumfahrtkonzern in den kommenden Tagen weitere wichtige Ereignisse an. Ein Überblick. • SpaceX hat auf seiner Homepage weitere Raketenstarts angekündigt.• 77 neue Starlink-Satelliten sollen in den kommenden Tagen ins All geschossen werden.• Die Starlink-Konstellation umfasst über 10.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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