Vernier - Die Spritpreise in der Schweiz sind seit letzter Woche wieder etwas günstiger geworden. Erstmals seit Ende März fiel der Preis für ein Liter Benzin Bleifrei 98 im Schweizer Durchschnitt wieder unter die Marke von 2 Franken. Konkret liegt der Durchschnittspreis für einen Liter Bleifrei 95 aktuell bei 1,88 Franken und für einen Liter Bleifrei 98 bei 1,99 Franken, wie den Zahlen des Touring Club Schweiz (TCS) zu entnehmen ist. Ende Mai kostete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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