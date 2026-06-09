Im neuen VDE-VTG-Fachbereich "Elektromobilität im Energiesystem" arbeiten Stromnetzbetreiber und Automobilindustrie zusammen an der Integration der Elektromobilität ins Energiesystem. Im Fokus steht das bidirektionale Laden. Innerhalb der Energietechnischen Gesellschaft (ETG) des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) gibt es nun den neuen Fachbereich A3 "Elektromobilität im Energiesystem". In diesem wollen Automobilindustrie und Netzbetreiber zusammenarbeiten, um das bidirektionale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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