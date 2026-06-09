Auf der Internationalen Raumstation macht ein Leck immer größere Probleme. Diesmal mussten deshalb sogar erhöhte Sicherheitsvorkehrungen für die ISS-Astronaut:innen getroffen werden. Ein russisches Modul macht der Internationalen Raumstation (ISS) weiterhin gehörig Probleme. Besser gesagt: Ein Leck am Übergangstunnel des russischen Servicemoduls "Swesda", das auch als PrK bekannt ist. Neue verdächtige Stellen gefunden Die Risse am Tunnel wurden erstmals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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