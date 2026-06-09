Der Ausbau und die gleichzeitige Dekarbonisierung von Wärmenetzen ist eine enorme Aufgabe für die Kommunen. Eine BUND-Studie benennt Anpassungen in der Förderung und bei Gesetzen, die ein ökologisch tragfähiger Aus- und Umbau der Wärmenetze braucht. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat die Studie "Dekarbonisierung von Wärmenetzen - Politische Leitplanken für eine erfolgreiche Transformation" vorgestellt. Im Auftrag des BUND hat das Institut für Energie- und Umweltforschung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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