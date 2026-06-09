Hamburg/Lissabon (ots) -- Portugiesischer Immobilienmarkt mit Aufwärtstrend: Preiswachstum von 17,7 Prozent im dritten Quartal 2025- Exklusives Quinta do Lago an der Algarve erzielt Spitzenpreise von bis zu 13.300 Euro pro Quadratmeter- Hohe Marktdynamik und zunehmende Diversifizierung eröffnen vielfältige InvestitionschancenFür den Immobilienmarkt in Portugal war 2025 ein Jahr der verstärkten Erholung in einem erneut resilienten wirtschaftlichen Umfeld. Die portugiesische Wirtschaft verzeichnete ein Wachstum von 1,9 Prozent, getragen von der Dynamik der Binnennachfrage und einem robusten Arbeitsmarkt. Diese stabilen Rahmenbedingungen haben das Vertrauen in den Markt gestärkt, was sich in einem deutlichen Aktivitätsplus sowie einem Aufwärtstrend der Immobilienpreise widerspiegelt - insbesondere im Luxus- und Premiumsegment. Dies zeigt der neue Engel & Völkers Marktbericht Portugal 2025/2026 (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rC2nI18iL-2FDHv1rRQa94gYcV1xqoqRP6fIv65CxaFBm-2Bm5FQvEpEB-2BC8kQ1Izt-2FL-2FfNUO673dbIX57jLTueTBf-2Fi7Wa5UryVUpsKYVFunrIp5FUIQ_K7ariH9bEDvDS2hwa1I6QpzIdGRnwXI8tK8jbWg9-2BxFK08WpB3iC1nJ-2FyqKQTNooMwwH-2FPJE82Z0dLKM2LEDVXt-2FEXyUZUabNEAX7RuykSgcNrMt6Y4MQv-2B3TBvTUpVAIHDjoHPatMpIJ2VuhqkfAE9vm-2FKsqmbU76h6ILf5qSynblkr102U-2BZiWC7MlqXeBqZU90cPJnT5IusJru89rsLeOhmEPGASCsnB7JX2RIgfBFuYCPApqLEfNep1gieeJER5tBaBnikDjMAtsTwl6qbOFDvz1TPKki8tr84z-2F9989trYnrfhEuhUUKrI5p0fvGAnWGXfKusKVad-2Ff4NskXF5Lv8yA3sw2-2BZ7S5JGuu8U-3D), der die aktuellen Entwicklungen und Trends analysiert. "Der portugiesische Immobilienmarkt beweist auch in einem anspruchsvollen globalen Umfeld eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit. Im Luxus- und Premiumsegment verzeichnen wir eine konstant hohe Nachfrage. Das unterstreicht Portugals Position als sicheren, stabilen und erstklassigen Investitionsstandort in Europa", erklärt Juan-Galo Macià, Präsident von Engel & Völkers Iberien & Südamerika.Hohe Marktdynamik eröffnet vielfältige InvestitionschancenNeben der idyllischen Landschaft und der hohen Lebensqualität überzeugt Portugal auch durch wirtschaftliche Stabilität und sichere Rahmenbedingungen. Das macht das Land sowohl für einheimische als auch für internationale Immobilienkäufer attraktiv und festigt das Vertrauen in die langfristige Wertbeständigkeit. Der Markt ist aktuell von einer durch Angebotsknappheit getriebenen Dynamik bei anhaltend hoher Nachfrage geprägt.Das zeigt sich auch im deutlichen Aufwärtstrend der Preise: Im dritten Quartal 2025 verzeichnete der Markt ein Wachstum von 17,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr - ein Wert, der zu den höchsten der letzten Jahre zählt. Zugleich zeigen die Daten signifikante Unterschiede bei den durchschnittlichen Quadratmeterpreisen zwischen den einzelnen Regionen, was die Vielfalt des nationalen Marktes widerspiegelt. Regionen mit sehr hoher internationaler Strahlkraft stehen Märkten mit vergleichsweise moderaten Preisen gegenüber. Dies spricht unterschiedliche Käufersegmente an und eröffnet breit gefächerte Investitionsmöglichkeiten - sowohl für Erst- als auch Zweitwohnsitze."Wir erleben einen zunehmend reiferen und diversifizierteren Markt mit informierteren und anspruchsvolleren Käufern. Neben der Lage spielen Faktoren wie Bauqualität, Nachhaltigkeit und das Wertsteigerungspotenzial eine entscheidende Rolle bei Investitionsentscheidungen", erklärt Macià.Küstenregionen an der Algarve und die Metropolregion Lissabon besonders begehrtIm Süden Portugals, an der Algarve, verzeichnete das Villenviertel Quinta do Lago mit durchschnittlich rund 13.300 Euro pro Quadratmeter den höchsten Preis unter allen analysierten Regionen. Das exklusive Resort ist aufgrund seiner Privatsphäre, Ruhe und Nähe zur Natur besonders bei internationalen High-Net-Worth-Individuals gefragt. Vale do Lobo liegt mit durchschnittlich rund 9.300 Euro pro Quadratmeter an zweiter Stelle, gefolgt von Vilamoura mit rund 7.900 Euro und Lagos mit rund 4.500 Euro pro Quadratmeter. In Faro, der Hauptstadt der Algarve, liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei etwa 3.100 Euro. Tavira mit rund 3.000 Euro und Portimão mit rund 2.600 Euro pro Quadratmeter bieten ein vergleichsweise erschwingliches Preisniveau.Die Hauptstadt Lissabon und die umliegende Zentralregion zählen weiterhin zu den gefragtesten Immobilienmärkten des Landes. Hier zeigt sich eine stärkere Konsolidierung der Preise. In Lissabon liegt der Quadratmeterpreis im Durchschnitt bei rund 3.200 Euro, in Sintra ebenfalls bei rund 3.200 Euro und in Oeiras sowie Setúbal bei rund 3.100 Euro. In den exklusiven Küstenorten Cascais und Estoril liegt der Preis pro Quadratmeter im Durchschnitt bei 5.600 Euro. Dort investieren vor allem kaufkräftige internationale Käufer in luxuriöse Villen mit Meerblick.Comporta in der Region Alentejo zählt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 4.300 Euro zu den begehrtesten Standorten Portugals. Der Westen Portugals ist für seine herausragenden Surfstrände bekannt - hier liegen die Quadratmeterpreise im Durchschnitt bei rund 3.100 Euro.Im Norden Portugals, im beliebten Porto, blieben die Preise bei rund 4.300 Euro weitgehend stabil. Das mit Porto über Brücken verbundene Vila Nova de Gaia wies einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von rund 2.600 Euro auf. In der Region Minho wurden unter den analysierten Gebieten die vergleichsweise niedrigsten Preise verzeichnet, sie lagen bei rund 1.700 Euro pro Quadratmeter in Braga und Guimarães.Ausblick: Weiterer Aufwärtstrend für 2026 erwartetDer Ausblick auf den weiteren Jahresverlauf 2026 ist von Optimismus geprägt. Angesichts des prognostizierten Wirtschaftswachstums und einer potenziellen Entlastung bei den Finanzierungsbedingungen ist mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends auf dem portugiesischen Immobilienmarkt zu rechnen. "Wir erwarten, dass dies positive Auswirkungen auf den Markt haben und die Investitionen zusätzlich beleben wird, und wir gehen davon aus, dass die Nachfrage konstant hoch bleibt - insbesondere in und um Metropolregionen wie Lissabon sowie in den begehrten Küstenregionen wie der Algarve", resümiert Juan-Galo Macià. "Mit seiner unvergleichlichen Kombination aus beeindruckenden Landschaften, hoher Lebensqualität und langfristigem Wertsteigerungspotenzial bietet Portugal weiterhin großes Potenzial für einheimische wie internationale Käufer und bleibt einer der attraktivsten Immobilienmärkte Europas."Über Engel & Völkers:Engel & Völkers ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien im Premium-Segment. Zudem ist Engel & Völkers in der Vermarktung von Yachten und Privatjets tätig. Seit 1977 legt das Unternehmen höchste Priorität auf die Wünsche und Bedürfnisse privater als auch institutioneller Kund:innen und entwickelt das Serviceangebot rund um die Immobilie stetig weiter. Verkauf und Vermietung, aber auch die Beratung diverser Investment- und Anlagemöglichkeiten im Immobiliensegment, gehören heute zu den Kernkompetenzen der über 16.700 Personen, die unter der Marke Engel & Völkers tätig sind. Engel & Völkers ist aktuell mit eigenen und lizenzierten Standorten in mehr als 35 Ländern auf fünf Kontinenten präsent. Das Unternehmen setzt neue Standards in der Realisierung von digitalen Lösungen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz für die Vermittlung als auch für alle Serviceleistungen rund um das Immobiliengeschäft. www.engelvoelkers.comPressekontakt:Engel & Völkers Holding GmbHGlobal Corporate CommunicationsGreta WillenbrockVancouverstraße 2a20457 HamburgDeutschlandTelefon: +49 152 54569245greta.willenbrock@engelvoelkers.comOriginal-Content von: Engel & Völkers GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72369/6290839