FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.06.2026 - 11.00 am
- MORGAN STANLEY CUTS EU FOOD RETAIL TO 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS EU MEDTECH UND LIFE SCIENCES TO 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES EU CAP GOODS UND METALS TO 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES EU TRANSPORT UND PACKAGING TO 'EQUAL-WEIGHT'
- BARCLAYS RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 160 (150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 600 (695) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES APPLIED NUTRITION PRICE TARGET TO 340 (290) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES M&C SAATCHI PRICE TARGET TO 195 (170) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS WPP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 405 PENCE - CITIGROUP CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 330 (335) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 251 (249) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES M&G PRICE TARGET TO 295 (288) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 265 (235) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 675 (600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 3200 (3000) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP CUTS TATE & LYLE TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 595 PENCE - EXANE BNP RAISES BUNZL TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 3000 (2450) PENCE - JPMORGAN STARTS GLOBALDATA WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 135 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 1410 (1505) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS NEXTENERGY SOLAR FUND PRICE TARGET TO 5700 (6500) PENCE - 'OUTPERFORM' - SHORE CAPITAL CUTS OXFORD INSTRUMENTS TO 'HOLD' (B) - PRICE TARGET 3300 (2600) PENCE - SHORE CAPITAL RAISES ON THE BEACH GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 210 (230) PENCE
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